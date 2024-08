'Os Simpsons' teria previsto desistência de Biden à eleição; confira

Uma consequência direta da desistência de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, à reeleição pode ser sido prevista pelo desenho 'Os Simpsons'.

O episódio em questão é o 17º episódio da 11ª temporada, transmitido em 2000, onde Lisa Simpson se torna a primeira mulher presidente dos Estados Unidos, vestida de forma semelhante a Kamala Harris na posse de Biden, em 2021. Na trama, Lisa assume a presidência após o mandato de Donald Trump.

A filha mais velha de Marge e Homer fica surpresa com os gastos feitos por Trump após um dos secretários dizer que o país está "quebrado". Nas redes sociais, fãs apontaram que seria mais uma previsão da série norte-americana.

