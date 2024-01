Preta Gil estaria conhecendo melhor um modelo; saiba quem é | A TARDE

Romance no ar? Aparentemente, Preta Gil já fez a fila andar. A cantora, que teve um término conturbado com o personal trainer Rodrigo Godoy, estaria conhecendo melhor o modelo João Pedro Modesto.

De acordo com informações divulgadas pelo colunista Leo Dias, João esteve no aniversário da irmã de Preta, Marina Morena, em julho deste ano. Além disso, ele ainda está sendo seguido nas redes sociais pelo filho da cantora, Francisco Gil.

Nas redes, a filha de Gil e o modelo têm trocado interações. "O fotógrafo é bom e o modelo também", elogiou a cantora em um post de João. Em outros comentários, a artista usou corações e chamas de fogo, aumentando ainda mais as especulações dos fãs sobre a chance de estar rolando algo entre eles.

Para completar, os dois postaram a vinda a Salvador, em uma viagem conjunta com Gominho e o MC Duh Marinho. Eles estão hospedados juntos em um hotel na Barra.

Preta Gil está solteira desde que terminou o casamento de 7 anos com Rodrigo Godoy. Ela descobriu que o ex havia a traído com uma funcionária dela, a stylist Ingrid Lima. Os dois chegaram a namorar após o escândalo da traição, mas o relacionamento não durou.