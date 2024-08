Thaís Carla viraliza vestida de Majin Boo: "Vou te comer"

Thais Carla vestida como o personagem Majin Boo - Foto: Reprodução | Redes sociais

A influencer digital Thaís Carla chamou a atenção da web após surgir fantasiada do personagem Majin Boo, da franquia "Dragon Ball". Ela usou o traje para ir ao aniversário do criador de conteúdo Júnior Caldeirão, e os internautas comentaram bastante.

Na legenda da publicação, a dançarina escreveu "Vou te comer", uma das frases mais marcantes do personagem, que transformava as suas vítimas em guloseimas para devorá-las.

>>> Apresentadora da Globo revela propostas para fazer cirurgias estéticas

Nos comentários, vários fãs da cantora e da animação japonesa exaltaram a fantasia de Thais e a performance dela no vídeo. “Ela é extremamente extraordinária”, disse um fã, que não poupou elogios à influencer.

“Meu Deus, ficou muitooo bom!”, disse outro, gostando do resultado.

Já outro internauta elogiou a forma como Thais lida com as críticas: “Eu adoro como você usa o senso de humor para lidar com a maldade humana.”

Majin Boo é um dos principais vilões do anime Dragon Ball Z. Ele surgiu como o antagonista final do mangá Dragon Ball e entrou para o anime Dragon Ball Z.

>>> Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se "casam" em superfesta; veja

Ele foi introduzido na história somente no capítulo 460 da saga, publicado pela primeira vez na revista Weekly Shōnen Jump em 14 de março de 1994. Boo é uma criatura mágica, membro da raça Majin, criada pelo mago Bibidi para auxiliá-lo na dominação do universo.

>>> Leia também: Daiane dos Santos pede desculpas após gafe com a lingua de sinais