Apresentadora da Globo revela propostas para fazer cirurgias estéticas

Jornalista Tati Machado - Foto: Reprodução | Redes sociais

A apresentadora e jornalista Tati Machado tem recebido ofertas para fazer procedimentos estéticos desde que entrou no 'Dança dos Famosos', do 'Domingão com Huck'. Ela passou do manequim 44/46 para o 42/44 após quatro meses de ensaios diários em diversos ritmos de dança.

>>> Tati Machado é a campeã do Dança dos Famosos 2024

Segundo Tati, o emagrecimento não era um objetivo, e ela estava muito bem com o corpo que tinha antes do programa. “As pessoas ficam muito curiosas. Em todas as postagens que eu faço tem comentários sobre como eu perdi peso. Fazendo quatro ensaios por semana e ainda dando tudo de mim no dia da gravação, que me exigia bastante esforço físico, naturalmente eu reduziria medidas”, disse ao Jornal Extra.

Devido à sua fama, a carioca de 1,50m passou a receber ofertas de procedimentos estéticos. Ela revela que nunca fez nada, mas recentemente recebeu uma proposta para usar botox e está avaliando até quando conseguirá resistir.

>>> Famosos afirmam que fizeram sexo na mansão de Luciano Huck

“Tenho uma relação muito saudável com a minha imagem. Me olho no espelho e penso: eu sou baixinha, bundudinha e coxudinha. Essa sou eu, não tenho pretensão de mudar. Não quero entrar em neuras e ceder às lentes de contato nos dentes, à harmonização facial... Estou ótima! Quero continuar vivendo, pegando o meu solzinho com moderação e usando o meu protetor solar, porque sou cheia de sardas”, explicou.

De acordo com Tati, ela não vê motivo para levantar a bandeira do corpo livre o tempo todo, por ter um estereótipo diferente do da maioria das mulheres que são vistas na TV.

“Só de me olhar, qualquer um percebe que eu não me enquadro nos padrões que estão acostumados a ver diante das câmeras. Eu não preciso necessariamente verbalizar isso, porque está claro, né? Vou tocar nesse assunto quando tiver que falar, mas, se eu insistir, não vai ficar natural”, completou.

>>> Leia também: "Difícil namorar uma pessoa com aquele shape', diz Claudia Raia sobre Jô