Veja como fazer fotos estilo 'Disney Pixar' na nova trend | A TARDE

Quem usa as redes sociais com frequência se deparou com a trend do momento: transformar pessoas e pets em personagens ao estilo “Disney Pixar”. A brincadeira, que rapidamente se popularizou no Instagram, X (antigo Twitter) e TikTok, é feita através de inteligência artificial, que remodela as fotos para ficarem iguais às animações Disney, como "Toy Story" e "Os Incríveis".

Veja como criar sua imagem ao estilo Disney Pixar:

1. Crie uma conta Microsoft, pois a IA que gera as imagens é propriedade da empresa

2. Acesse o portal

3. Já na plataforma, insira os comandos para a criação das imagens desejadas. Lá, é possível escolher entre: "Crie um pôster no estilo Pixar" ou "Faça um personagem no estilo Pixar".

4. Após finalizar o comando, selecione "criar". O sistema disponibilizará quatro variações de imagens.

Se os resultados não atenderem às expectativas, realize novas tentativas ou selecione "criar" para gerar outras opções.

A Microsoft oferece 15 tentativas sem custo por usuário.

É possível utilizar uma foto pessoal como referência ou solicitar a inclusão de títulos nas imagens. O sistema aceita comandos em português, mas recomenda-se a utilização do inglês para melhores resultados.

Os pets também podem entrar na onda da Disney Pixar | Foto: (Foto: Reprodução Instagram Amo Meu Pet | Criação/Inteligencia Artificial)