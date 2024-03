Vitória de Popó vira música em versos da La Fúria: "Popó pegou Bambam" | A TARDE

Após a vitória do ex-pugilista e campeão mundial de boxe, Acelino 'Popó' Freitas, sobre seu desafiante, o ex-bbb, Kleber 'Bambam', na madrugada de sábado, 24, para domingo, 25, em São Paulo, o cantor Bruno Magnata, da banda Lá Fúria, resolveu versar o episódio em uma música.

“Popó pegou Bambam, Popó pegou Bambam. Pau, pau, pau, pau, pau, pau em Bambam. Jab, direito, cruzado, Popó”. A resenha foi dedicada ao nocaute técnico do baiano no duelo principal do Fight Music Show 4. A luta durou apenas 36 segundos.

Veja publicação: