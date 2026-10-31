No dia 1º de novembro de 2026, a Baía de Todos-os-Santos (BTS) completa 525 anos de seu batismo histórico. Foi nesta data, em 1501, que a expedição portuguesa comandada por Gaspar de Lemos, com o navegador Américo Vespúcio, registrou o nome que se tornaria uma das maiores referências geográficas, culturais e econômicas do Brasil. O maior patrimônio marítimo da Bahia é também uma das maiores oportunidades de desenvolvimento econômico, social, turístico e ambiental do Brasil.



Durante o período colonial, Salvador consolidou-se como um dos principais centros portuários do Atlântico Sul. Por suas águas circulavam mercadorias, embarcações, pessoas e riquezas que ajudaram a construir a história econômica brasileira. Conhecido pelos navegadores da época como umbigo da América do Sul, o Forte de São Marcelo marcava nos mapas antigos o principal Porto do Brasil, fundamental para o comércio internacional, especialmente na exportação de açúcar e outros produtos do Recôncavo Baiano.



Mais do que uma celebração histórica, o aniversário da BTS, conhecida pelos tupinambás como Kirimurê, representa uma oportunidade para reflexões sobre a preservação do seu patrimônio natural e cultural, e do desenvolvimento urbano sustentado das suas comunidades costeiras. Observando o seu valor estratégico para a economia do mar que movimenta atualmente cerca de 80 bilhões de reais por ano na Bahia (2 trilhões de reais no Brasil), mais que uma herança, é um legado para as próximas gerações e uma das fronteiras de desenvolvimento do mar no Brasil.



Reconhecendo a BTS como um dos principais polos potenciais da economia do mar brasileira, a bicentenária Associação Comercial da Bahia (ACB) publicou a Carta da Baía, em 2014, articulando governos, universidades, empresas, instituições científicas e sociedade civil, declarando a BTS e Salvador, sua Cidade Mãe, como Capital da Amazônia Azul. Essa integração exige planejamento, infraestrutura, inovação tecnológica, qualificação profissional e políticas públicas permanentes, tudo organizado em um dinâmico 'Atlas da Economia do Mar'.



Posicionada no centro da Amazônia Azul, a BTS guarda vantagens geográficas, históricas e culturais que precisam ser transformadas em estratégia econômica. O aniversário palindrômico de 525 anos (palíndromo, sequência de caracteres que se lê da mesma forma tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda) revela como a BTS pode ser lida e entendida de várias formas.



Desempenhando papel estratégico na economia da Bahia, a BTS continua, através dos séculos, escrevendo histórias reveladas nos anais do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB.org.br). Seu entorno concentra atividades portuárias (10 portos), industriais, petrolíferas, petroquímicas, pesqueiras e de serviços marítimos. A presença de terminais, estaleiros, instalações industriais e infraestrutura logística mostrando que a baía não é apenas uma paisagem de beleza extraordinária, mas um ativo econômico reconhecido internacionalmente como o maior e melhor porto natural do Atlântico Sul, cobiçado por armadores que movimentam cargas globalmente.





Adotando uma postura agressiva de investimentos o CEO da Mediterranean Shipping Company (MSC), Soren Toft, por exemplo, decidiu pela aquisição da Wilson Sons - fundada em Salvador, no ano de 1837, pelos irmãos e comerciantes escoceses Edward e Fleetwood Pellew Wilson. Toft detém fatos e dados globais que determinaram investimentos no potencial estratégico de expansão e consolidação no hemisfério Sul, onde circula cerca de 20% do tráfego marítimo mundial. O Tecon Salvador, que hoje pertence à MSC - olhando para todos os lados - celebra o aniversário palindrômico da BTS apresentando-se ao mundo como um terminal situado na Capital da Amazônia Azul - o que lhe confere status no seu relatório ESG global.



Empresas que operam no comércio marítimo internacional, subordinadas às normas da Organização Marítima Internacional (IMO), conhecem as normativas da preservação marinha e a regulação ambiental do transporte marítimo, e estão atentas à convenções globais de comitês especializados mostrando como o desenvolvimento econômico deve caminhar junto com a conservação e a valorização da cultura e das comunidades tradicionais. Ações contra a poluição, o lançamento de resíduos, a degradação dos manguezais, a ocupação desordenada do litoral e a pressão sobre os recursos pesqueiros, incluídas nos orçamentos corporativos, são avaliadas pela IA no gerenciamento de riscos e acompanhadas por investidores.



Também situada às margens da Capital da Amazônia Azul, em São Francisco do Conde, a Acelen, que responde por cerca de 17% de todo o ICMS arrecadado no estado da Bahia, observando normas e tendências internacionais de descarbonização adotadas pelo Mubadala, seu fundo proprietário, sediado em Dubai, avança na chamada Acelen Renováveis, um dos maiores projetos globais para produção de combustíveis renováveis a partir de uma planta nativa brasileira, a macaúba. O Atlas da Economia do Mar da Palindrômica BTS precisa acompanhar e registrar essas ações sustentáveis inovadoras.



Comemorando o aniversário da BTS, o II Distrito Naval, conhecido nacionalmente como Primaz do Brasil por estar sediado na Capital da Amazônia Azul, está organizando a ‘Aramuss’, colocando em evidência soluções avançadas e tecnologias disruptivas aplicadas a Sistemas Marítimos Não Tripulados, reunindo inovação, tecnologia e estratégia em um dos mais relevantes eventos sobre veículos não tripulados do país.



Qual será o valor da economia do mar em praias lotadas da BTS nos fins de semana? Quanto movimentam os pequenos restaurantes e empreendedores das barracas, os transportes, os vendedores ambulantes, as cervejas, o gelo e o acarajé? Os pescadores e marisqueiros? E as atividades da náutica, do turismo e do lazer acompanhadas pela Associação Náutica da Bahia - ANB? Qual será o valor da economia produzida pela atividade portuária, de logística e de transporte, que reúnem um conglomerado de grandes, pequenas e micro empresas?



Dos 693 km² da área total do município de Salvador (IBGE), apenas 343 km² estão em território seco e os outros 350 km² no território molhado da BTS. O novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) tem um novo desafio - a Urbe Molhada. Dever de casa para o Sebrae Bahia que divulga conceitos dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e precisa de exemplos práticos e mensuráveis da sua aplicação local. Os ODS lidam diretamente com o assunto e ainda inspiram a criação, na Capital da Amazônia Azul, do Centro da Economia do Mar do Sebrae, um presente há muito esperado para o palindrômico 525º aniversário da⁨ BTS.

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*Eduardo Athayde, diretor do WWI no Brasil. [email protected]