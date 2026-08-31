Campo da Pólvora: conheça o passado oculto do largo tradicional de Salvador

Quem circula pelo Campo da Pólvora, não sabe os segredos escondidos no largo localizado no bairro de Nazaré, em Salvador. Antigamente, o local já foi cenário de execuções públicas, armazenamento de pólvora, sepultamentos de pessoas escravizadas e marginalizadas.

Durante a reportagem produzida pelo A TARDE Play, é narrado que o local, atualmente incorporado ao cotidiano da população, já foi marcado pela violência e serviu como espaço para o armazenamento de pólvora, execuções públicas e revoltas, como à Revolução Pernambucana de 1817, à Sabinada e ao Levante dos Malês.

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Em maio de 1835, quatro participantes do Levante dos Malês, Jorge da Cruz Barbosa (liberto), Pedro, Gonçalo e Joaquim (escravizados), foram executados no local. Os homens acabaram sendo fuzilados, apesar de uma forca ter sido erguida na praça, porque as autoridades não encontraram nenhum carrasco que aceitasse realizar o enforcamento.

Descoberta arqueológica no Pupileira

A produção ainda faz uma conexão com a recente descoberta arqueológica na região da Pupileira. Na reportagem, a arqueóloga Jeanne Dias explica que escavações na região confirmaram a existência de um cemitério para pessoas escravizadas, marginalizadas, desafortunadas e africanos que morriam logo após o tráfico.

CAMPO DA POLVORA - Foto: Valter Brito / Arquivo A TARDE

O tratamento reservado a esses corpos contrastava totalmente com os sepultamentos religiosos e dignos oferecidos às elites da época. Além de relatos históricos apontarem que a superlotação do cemitério era tão severa que partes de cadáveres chegavam a ficar expostas na terra, acompanhadas por fluidos corporais.

As escavações não encontraram esqueletos completos, mas sim fragmentos como arcadas dentárias. Estudos desses vestígios estimaram que a idade das pessoas enterradas variava de 17 a 35 anos, refletindo a baixíssima expectativa de vida desse grupo social no período.

Com participação do historiador Rai Cotias, a reportagem ainda detalha que o tradicional largo foi utilizado pela Coroa portuguesa para armazenar pólvora por estratégia defensiva, além de fazer parte de um cinturão de defesa militar que se estendia pelas regiões vizinhas, abrangendo o Desterro, a Palma, a Saúde e o Grande Dique.



Para mergulhar nos segredos escondidos na região do Campo da Pólvora, assista a reportagem completa no A TARDE Play.