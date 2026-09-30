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JUMENTOS NORDESTINOS

1ª vez no mundo! Ciência cria embrião de jumento nordestino in vitro

Trata-se dos primeiros embriões de asininos desse ecótipo produzidos in vitro no mundo

Carla Melo
Por
| Atualizada em
Um estudo inédito realizado por pesquisadores de uma universidade federal criaram os primeiros embriões de jumentos nordestinos no mundo
Um estudo inédito realizado por pesquisadores de uma universidade federal criaram os primeiros embriões de jumentos nordestinos no mundo - Foto: Divulgação | The Donkey Sanctuaryl

Um laboratório brasileiro conseguiu gerar, pela primeira vez no mundo, embriões de jumentos nordestinos in vitro - procedimento científico ou médico realizado em um ambiente controlado fora de um organismo vivo, ou seja, sem a necessidade de um corpo asinino.

Os resultados alcançados por pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa (UFV), a partir de material coletado, durante uma visita técnica à Fazenda Jegue Land, no interior da Bahia, foi realizado por meio de Injeção Intracitoplasmática de Espermatozoide (ICSI).

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A ICSI é uma técnica de reprodução assistida onde um único espermatozoide é selecionado e injetado diretamente dentro de um óvulo maduro em laboratório.

Trata-se dos primeiros embriões de asininos desse ecótipo produzidos in vitro no mundo, de acordo com os pesquisadores.

Diante de um alarmante risco real de extinção da espécie, a pesquisa inédita abre portas para a conservação da diversidade genética do ecótipo nordestino quanto para o melhoramento e a estruturação sustentável dos rebanhos, ampliando a contribuição dos animais selecionados para as próximas gerações.

Como o resultado foi alcançado?

A pesquisa que integra o projeto de mestrado de Frederico Freitas, aluno do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia da UFV, sob orientação da professora Yamê Fabres, do Departamento de Zootecnia, se iniciou após a coleta dos oócitos de jumentos nordestinos na Jegue Land, localizada em uma fazenda próxima à região da Chapada Diamantina, a 250 km de Salvador.

Os oócitos, células reprodutivas femininas imatura produzida nos ovários da espécie, foram transportados para o Laboratório de Reprodução de Animais de Produção (Reprolab), do Departamento de Zootecnia da UFV, onde passaram pelas diferentes etapas da produção in vitro.

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Na ICSI, um único espermatozoide é introduzido diretamente no interior do oócito com o auxílio de equipamentos de micromanipulação. A técnica é considerada uma das biotecnologias mais avançadas empregadas atualmente na reprodução de equídeos.

Nove dias depois do início do cultivo, a equipe vitrificou os primeiros embriões produzidos em laboratório com os oócitos coletados na Jegue Land. A vitrificação vai permitir, por exemplo, o congelamento ultrarrápido para conservar os embriões para utilização futura.

Embrião D9 de jumenta nordestina
Embrião D9 de jumenta nordestina - Foto: Divulgação ICSI/UFV

O resultado representa um avanço para a aplicação de biotecnologias reprodutivas aos asininos nordestinos, espécie para a qual os protocolos científicos ainda são menos consolidados do que aqueles destinados aos equinos.

Extinção da jumentos x Pesquisas de conservação

De acordo com os pesquisadores, os resultados comos embriõesin vitro abre novas possibilidades para preservar o material genético de animais de interesse e multiplicar indivíduos com características zootécnicas relevantes

O jumento brasileiro é uma espécie única no mundo e corre risco real de extinção.

O Brasil reduziu a população de jumentos em 94% entre 1999 e 2024, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Agrostat. As informações foram apuradas pela The Donkey Sanctuary no Brasil.

A tecnologia poderá contribuir tanto para a conservação da diversidade genética do ecótipo Nordestino quanto para o melhoramento e a estruturação sustentável dos rebanhos, ampliando a contribuição dos animais selecionados para as próximas gerações.

“Estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados até agora e otimistas com as próximas etapas. Ainda há poucos estudos sobre ICSI em asininos, por isso cada avanço ajuda a compreender melhor a técnica e pode contribuir para outras pesquisas nessa área, no Brasil e em outros países”, comentou Frederico Freitas.

Quais os próximos passos?

A pesquisa é desenvolvida no âmbito da parceria entre a universidade e a Jegue Land, que oferece animais, estrutura e condições de campo para a realização dos estudos. O projeto da fazenda é considerado um pólo de ciência e tecnologia voltado a asininos para desenvolver condições sustentáveis para fortalecer a cadeia produtiva com o animal.

A primeira coleta também contou com a participação dos pesquisadores Gustavo Carneiro, Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), e Jorge Lucena, da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE).

Pesquisador Frederico Freitas.
Pesquisador Frederico Freitas. - Foto: Mário Marques

Os resultados obtidos no primeiro teste piloto foram considerados promissores pela equipe, especialmente por envolverem a implementação da adequação da técnica às particularidades reprodutivas dos asininos. Além de apoiar a conservação genética, o projeto inaugura uma linha de pesquisa na UFV voltada à produção in vitro de embriões da espécie, contribuindo para gerar conhecimento, formar profissionais especializados e desenvolver protocolos adaptados aos jumentos nordestinos.

Na próxima etapa, os pesquisadores darão continuidade aos experimentos para aperfeiçoar a técnica e aumentar a eficiência da produção de embriões. Com o avanço do projeto, a perspectiva é transferi-los para jumentas e mulas receptoras, avaliar o estabelecimento das gestações e avançar até o nascimento dos primeiros animais provenientes da técnica.

“Conseguir produzir e vitrificar esses embriões já no primeiro teste piloto é um passo muito importante para a nossa equipe. Ainda precisamos aperfeiçoar o protocolo e avaliar se os embriões podem estabelecer gestações após a transferência. Ao mesmo tempo, esse resultado abre uma nova frente de pesquisa para a conservação genética e o melhoramento genético de jumentos nordestinos.”, finalizou Yamê Fabres.

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