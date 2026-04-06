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TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL

Controle total! Alternativa natural promete eliminar daninhas no alvo

um herbicida foliar de contacto, em pós-emergência, concebido para o controlo eficaz de infestantes nas fases iniciais de desenvolvimento

Carla Melo

Por Carla Melo

06/04/2026 - 14:51 h

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O produto de origem natural promete atuar removendo fisicamente a cutícula cerosa da folha
O produto de origem natural promete atuar removendo fisicamente a cutícula cerosa da folha -

A tecnologia no campo avança e agora, o combate a plantas invasoras e daninhas pode ser ainda mais eficaz com o surgimento de produtos de biocontrole mais direcionados e dirigidos de tratamentos agrícolas.

É exemplo o Seithor, um herbicida foliar de contacto, em pós-emergência, concebido para o controlo eficaz de infestantes nas fases iniciais de desenvolvimento.

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O produto de origem natural promete atuar removendo fisicamente a cutícula cerosa da folha e reduzindo o pH interno para provocar a ruptura celular, a perda e a morte das folhas por dessecação.

O produto da Seipasa, empresa espanhola especializada no desenvolvimento, formulação e fabrico de soluções bioinseticidas, biofungicidas, bioestimulantes e nutricionais para a agricultura, provoca uma dessecação rápida e não seletiva dos tecidos verdes da planta: o dano torna-se evidente em cerca de 60 minutos e a morte da parte infectada acontece em 1h a 3h.

O produto promete revolucionar o tratamento não agressivo do solo por não apresentar atividade residual no local preservando a fertilidade do solo. Além disso, apresenta novas alternativas de um registo fitofarmacêutico, capazes de substituir a progressiva perda de substâncias ativas de síntese química.

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Por enquanto, a tecnologia desenvolvida em Portugal, já ultrapassa os 70 registos fitofarmacêuticos em mais de 30 países, é reconhecida pelo seu ingrediente ativo protegido por um escudo tensioativo, mantendo-se intacto e pronto a atuar no momento da pulverização.

Tudo isto assenta numa formulação de elevada qualidade que garante uma emulsão perfeita e uma total homogeneidade em cada aplicação. Trata-se, em essência, de potência otimizada para quem procura resultados superiores com o menor impacto possível.

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agrícola herbicida tecnologia

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