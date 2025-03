Médica que postou fake news sobre câncer de mama é afastada por 6 meses

Imagens das postagens fakes da médica - Foto: Reprodução | Instagram

A médica paraense Lana Tiani Almeida da Silva não poderá exercer a profissão de medicina por seis meses, após uma decisão tomada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). Foi aplicado à profissional a Interdição Cautelar Total do exercício de médica desde o dia 20 de fevereiro, quando o documento tornou-se público.

A informação foi confirmada ao g1 pelo CFM nesta sexta-feira, 7. Uma Interdição Cautelar Médica é uma forma do Conselho Federal de Medicina proteger a sociedade ou o próprio médico de uma situação considerada insegura.

O afastamento aconteceu após a viralização de um vídeo em outubro de 2024, postado por Lana Tiani no Instagram. Nele, ela afirma que o câncer de mama não existe e que o exame de mamografia causava uma séria inflamação nas mamas, pedindo para que as mulheres não o fizessem mais.

Em novembro do mesmo ano, o Tribunal de Justiça do Pará atendeu a um pedido do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) e determinou que a médica retirasse os conteúdos enganosos das redes sociais, sob a pena de multa diária de R$ 1.500 em caso de descumprimento.