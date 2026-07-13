O segredo dos híbridos: como cruzamento de sementes dispara a produtividade

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Em um cenário de pressão por produtividade e busca por maior resistência no campo, o hibridismo tem ganhado espaço na agricultura como uma estratégia para potencializar características desejáveis das culturas.



A técnica consiste no cruzamento controlado entre variedades ou linhagens geneticamente distintas de uma mesma espécie, com o objetivo de gerar sementes híbridas de melhor desempenho agronômico.



Resultado de anos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e investimento, os híbridos reúnem características como vigor, uniformidade e adaptação a diferentes condições de cultivo, consolidando-se como uma alternativa para ampliar a eficiência e a competitividade da produção agrícola.

Como funciona o melhoramento genético vegetal

O desenvolvimento de uma nova cultura híbrida começa com o trabalho dos melhoristas, profissionais especializados em melhoramento genético vegetal que selecionam e formam linhagens com características como produtividade, adaptação e resistência a pragas e doenças.

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“Depois, as linhagens são cruzadas para formar o híbrido. Na sequência, começa a etapa de desenvolvimento do produto, em que os materiais são testados primeiro nas estações experimentais e, depois, em áreas de produtores, para validação antes da comercialização”, explica André Mattedi, gerente de Melhoramento de Plantas da Agristar do Brasil, empresa especializada na produção e comercialização de sementes híbridas.

O fenômeno da heterose e os impactos no campo

Entre as características buscadas no desenvolvimento dos híbridos está o vigor híbrido, ou heterose, fenômeno em que as sementes apresentam desempenho agronômico superior ao de seus genitores, explica Fábio Faleiro, pesquisador da Embrapa Cerrados.

Segundo ele, a tecnologia pode gerar impactos econômicos, ao contribuir para o aumento da produtividade, da uniformidade das lavouras e da rentabilidade do produtor.

Também apresenta reflexos sociais, relacionados à segurança alimentar, à geração de emprego e renda e à redução dos preços dos alimentos.

No aspecto ambiental, o pesquisador destaca que o aumento da produtividade por área pode reduzir a necessidade de abertura de novas áreas agrícolas.

A experiência prática da tecnologia na Bahia

Na prática, a busca por maior produtividade foi o que levou Humberto Dourado, produtor de cebola, tomate e milho nos municípios baianos de João Dourado, América Dourada e Itaguaçu, no centro-norte do estado, a investir em sementes híbridas.

Segundo ele, em sistemas de alta tecnologia, voltados para altas produtividades, as sementes de polinização aberta não oferecem a mesma uniformidade e vigor dos híbridos.

“Quanto melhor a semente, em termos de vigor e qualidade, maior tende a ser a produtividade”, destaca.

Frutos das sementes híbridas que apresentam melhor desempenho agronômico - Foto: Divulgação / Embrapa

A exigência de um manejo planejado e focado em alta tecnologia

Para alcançar bons resultados, as sementes híbridas exigem manejo planejado, com atenção à fertilidade do solo, à irrigação, à população de plantas e ao controle fitossanitário, ressalta Milton Amorim, diretor do Grupo Geocomercial, empresa de distribuição de insumos agrícolas e assistência técnica na Bahia.

“Embora exijam maior planejamento, elas também oferecem respostas superiores quando o manejo é bem executado, proporcionando maior retorno ao produtor”, afirma.

Custo da produção

Além do manejo mais cuidadoso, o custo das sementes híbridas é outro fator que deve ser considerado. O investimento costuma ser maior do que o das sementes de polinização aberta ou das sementes crioulas mantidas pelos próprios produtores.

Fábio Faleiro destaca que a adoção da tecnologia precisa ser avaliada conforme cada realidade produtiva, considerando a necessidade de aquisição das sementes a cada ciclo e o manejo mais intensivo das plantas.

“Uma análise do custo e benefício deve ser feita em cada situação. Para isso, o conhecimento é muito importante.

Muitos produtores deixam de utilizar sementes geneticamente superiores ou outras tecnologias por falta de conhecimento ou de adequada assistência técnica e extensão rural”, afirma.

Desafios de adaptação e o futuro das sementes híbridas

Para André Mattedi, mais do que uma limitação de acesso ou informação, muitas vezes o que falta aos produtores é a oportunidade de testar os híbridos no campo e comprovar seus resultados na prática.

Na visão de Mattedi, ampliar a adoção dessa tecnologia depende do desenvolvimento contínuo de sementes que ofereçam segurança e estabilidade ao cultivo.

“O avanço dos híbridos contribui para ampliar e aprimorar continuamente as opções disponíveis no mercado, oferecendo ao produtor mais confiança na escolha do que plantar e maior capacidade de adaptação aos desafios de cada região”, conclui.

*Sob a supervisão da editora Cassandra Barteló.