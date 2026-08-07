Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AMAB EM FOCO

AMAB EM FOCO

20 anos da Lei Maria da Penha: celebrar o legado, enfrentar o presente e construir o futuro

Confira a coluna Amab em Foco

Marina Torres Costa Lima*
Por Marina Torres Costa Lima*
Imagem ilustrativa da imagem 20 anos da Lei Maria da Penha: celebrar o legado, enfrentar o presente e construir o futuro
Foto: Divulgação

No vigésimo aniversário da Lei Maria da Penha, celebra-se seu maior legado: a certeza de que nenhuma sociedade civilizada pode normalizar a violência contra a mulher. Nascida após a condenação internacional do Brasil por omissão, a legislação provocou uma mudança de paradigma no país, deslocando o tema do âmbito privado para a seara pública e reconhecendo a violação de direitos humanos e o caráter estrutural do fenômeno.

Os avanços capitaneados pela Lei são inegáveis. Destacam-se o reconhecimento das várias formas de violência (física, psicológica, sexual, patrimonial, moral e vicária) e a estruturação da rede de enfrentamento e proteção, com Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, Centros de Referência e Casas Abrigo. No Judiciário, criaram-se Varas Especializadas e outros órgãos. Houve agravamento de penas e tipificação de novos crimes, somados a políticas públicas e iniciativas relevantes, como o recente Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio.

Tudo sobre Amab Em Foco em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Elogiada mundialmente, a Lei positivou a transversalidade de gênero e lembrou ao Estado que não há sociedade livre, justa e solidária, como deseja a Constituição Federal, sem o enfrentamento de desigualdades e opressões históricas. Seu mérito é ensinar que a punição de agressores é providência civilizatória, mas não resolve o problema sozinha. É fundamental educar para que direitos sejam garantidos com igualdade, respeitando a autonomia feminina.

No Tribunal de Justiça da Bahia, diversas ações combatem a violência contra a mulher, como o TJBA Zela, Maria da Penha em Foco, Por Elas, Protege, Núcleo MPU 4.0 e Mais Júri, além de capacitação continuada de magistrados e servidores. Destaca-se o I Fórum de Violência Doméstica da Bahia, realizado em fevereiro de 2026.

Leia Também:

AMAB EM FOCO

A evolução do Direito dos Animais
A evolução do Direito dos Animais imagem

AMAB EM FOCO

“20 processos por dia? Você não faz ideia”
“20 processos por dia? Você não faz ideia” imagem

AMAB EM FOCO

Violência: por quem os sinos dobram?
Violência: por quem os sinos dobram? imagem

Ocorre que as conquistas convivem com reveses que se atualizam a cada ano, desafiando a capacidade de esperançar da sociedade e das instituições. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelam uma verdade amarga: em 2025, enquanto os demais crimes letais recuaram, os feminicídios aumentaram – em sua maioria, nos municípios menores e sem equipamentos da rede. Os lares tornaram-se mais hostis, especialmente para mulheres negras, cujas barreiras de acesso à justiça são maiores. Cresceu, ainda, o descumprimento de medidas protetivas.

Nesse cenário, velhas dificuldades persistem: limitações orçamentárias na ponta, escassez de tornozeleiras eletrônicas, efetivo policial reduzido para fiscalização, carência de programas de autonomia financeira para vítimas e insuficiência de políticas públicas para tratar a dependência química de agressores.

Paralelamente, a violência digital de gênero dissemina discriminação e expõe a intimidade de mulheres, afrontando a sua dignidade sem precisar tocar seu corpo. Ao mesmo tempo, avançam movimentos misóginos que rejeitam a liberdade feminina, alimentando o ódio e influenciando crianças e adolescentes a reproduzirem aversão às mulheres.

Celebrar este marco temporal é importante pelo caminho percorrido, conscientes de que as conquistas não são bastantes frente a novas e velhas ameaças. A morte de mulheres é fenômeno previsível e evitável e, por isso, o Poder Público deve seguir empenhado na construção de uma cultura de respeito, com descentralização de políticas públicas, aporte de recursos e gestão eficaz dos riscos.

Que venham outros vinte anos e, com eles, uma vida de paz para todas as mulheres.

*Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Paulo Afonso - BA. Mestre em Serviço Social e graduada em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

direitos humanos empoderamento feminino feminicídio Lei Maria da Penha políticas públicas Violência contra a mulher

Relacionadas

Mais lidas