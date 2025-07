Bolsonaro chora e pede orações por ele durante sessão no Senado

Bolsonaro reza durante sessão no Senado Federal - Foto: Carlos Moura / Agência Senado

Durante sessão solene no plenário do Senado nesta quinta-feira, 17, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chorou e pediu "orações" por ele após a Procuradoria-Geral da República (PGR) pedir a sua condenação, juntamente a outros sete réus, por uma tentativa de golpe de Estado após a derrota do mesmo nas eleições de 2022.

A recomendação foi feita ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que é o relator do caso e irá analisar o pedido e poderá negá-lode forma monocrática, determinar diretamente a prisão ou levar a solicitação para julgamento colegiado, seja na Turma ou no Plenário da Corte.

“Acredito em Deus, peço orações a vocês. Muitas vezes, o óbvio está na sua frente. As pessoas poderosas, algumas dessa Casa, precisam se conscientizar do óbvio, que um dia ele vai embora, eles mudam”, disse Bolsonaro.

O ex-presidente responderá por cinco crimes: Organização criminosa armada; Tentativa de abolir violentamente o Estado Democrático de Direito; Golpe de Estado; Dano qualificado por violência e grave ameaça e Deterioração de patrimônio tombado.

Somadas, as penas previstas em lei podem ultrapassar 40 anos de prisão, em regime inicial fechado. Contudo, há atenuantes ou agravantes que podem ser levadas em conta.

Jair Bolsonaro também foi apontado como o principal articulador do plano golpista, que também incluía o assassinato do presidente Lula (PT), do vice Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Conforme o documento produzido pela Polícia Federal, o político “planejou, atuou e teve domínio de forma direta e efetiva" na trama.