Inovação e tecnologia como chave do caminho de desenvolvimento

Vivemos um tempo de mudanças rápidas e intensas. O uso das tecnologias da informação e da comunicação, especialmente com a expansão da inteligência artificial (IA), está transformando a vida das pessoas, das famílias, das cidades e das organizações. Esse ritmo acelerado exige adaptação constante, estudo contínuo e aprendizado ágil para que ninguém fique para trás.

O uso da tecnologia e da internet já não se limita às empresas do setor. A inclusão digital alcançou praticamente todos os campos da vida cotidiana. Com a popularização dos celulares, do acesso à internet e, mais recentemente, da automação e da IA, essas ferramentas passaram a fazer parte do dia a dia. Nesse cenário, cresce a pressão para compreender esse novo contexto e aproveitar suas possibilidades. Como existem muitas ferramentas e caminhos possíveis, é preciso atenção e discernimento.

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Em empresas e organizações de diferentes setores, o uso crescente da tecnologia já é uma exigência para manter a competitividade e a sustentabilidade. Quem não acompanhar esse movimento corre o risco de perder relevância, estagnar e até sair do mercado. Por isso, há uma busca intensa por compreender ferramentas, processos e modelos que permitam adaptação a essa nova dinâmica.

A inovação tecnológica, antes restrita a alguns setores e empresas, hoje faz parte da agenda de todos os negócios. Criar e aperfeiçoar produtos, serviços, processos e modelos tornou-se uma necessidade concreta, que demanda atenção estratégica da alta liderança às áreas operacionais. Esse movimento já acontece em todo o mundo e em todos os segmentos.

Os benefícios de aplicar conhecimento às atividades produtivas estão cada vez mais evidentes. Vivemos em plena "Sociedade do Conhecimento", em que quanto mais os negócios se estruturam com base no saber, maior é o potencial de desenvolvimento.

No Brasil, cada vez mais se densifica o Sistema Nacional de Inovação, com a presença de legislação, instituições, recursos, mecanismos, empresas, universidades, centros de pesquisa, aceleradoras, incubadoras, fundos de investimento e hubs, apenas para citar os mais conhecidos. Há duas décadas, esse assunto estava restrito a especialistas. Hoje está no cotidiano, com efeitos sociais e econômicos expressivos.

Na Bahia, também vivemos um momento semelhante, com a intensificação de iniciativas nas áreas de tecnologia e inovação, apresentando resultados, novos empreendedores, empresas de destaque nacional, além de maior interação com outras regiões e países. As empresas de tecnologia da Bahia estão trabalhando mais próximas, buscando sinergias, unindo forças para construir um cenário mais favorável. Estamos procurando ser parceiros das boas ações desenvolvidas por diversos atores.

A possibilidade de se inserir em mercados competitivos e de impacto, com o uso de tecnologias e inovação, sem a necessidade de investimentos fixos intensivos em capital físico, abre uma enorme possibilidade de transformação na geração de emprego e renda e na criação de riqueza local. Isso, porém, exige pessoas qualificadas, políticas públicas de incentivo, cooperação empresarial, entidades de suporte e uma nova mentalidade — mais adequada e positiva, sem o ranço do "complexo de vira-lata" ou do "pense no absurdo, na Bahia tem precedente".

Há desafios imensos para melhorar a competitividade dos negócios na área de tecnologia, em função das exigências regulatórias, da carga tributária, da insegurança jurídica e dos custos envolvidos na sobrevivência dos negócios brasileiros. A falta de compreensão de grande parte das lideranças políticas e governamentais sobre a janela de oportunidade da tecnologia e da inovação é um assunto que precisa evoluir, enquanto há tempo.

Desenvolver capacidades e competências em nossos jovens, agregar conhecimento às atividades e negócios em que somos tradicionalmente fortes, enquanto desenvolvemos e incentivamos a entrada em novas áreas promissoras — talvez seja esse o caminho para um futuro mais próspero, com menos desigualdade social, com mais riqueza e alegria. Nós podemos sonhar com uma vida melhor. Depende de nós.

*Empresário, administrador, consultor sênior em inovação e estratégia, e vice-presidente de articulação da ASSESPRO-BA