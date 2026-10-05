Empreender é transformar necessidade em oportunidade

Uma tábua de madeira, uma mesa plástica, um botijão, um tacho e a determinação de mudar de vida. Foi assim que dei o primeiro passo para realizar meu sonho de ter um negócio próprio.

O ano era 2021 – em plena pandemia da Covid –, eu tinha um filho de três anos e estava desempregada. A vida me ensinou que não posso ficar parada. Aos nove anos já trabalhava em casa de família, aos 14 comecei a lavar pratos em um restaurante e nunca mais saí da área. Precisaria muito mais que uma pandemia para me parar.

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Minhas irmãs e eu decidimos vender pastel em uma praça de Camaçari. No início, tínhamos cinco sabores, e lembro que, em nossa primeira noite, faturamos R$ 75. Parece pouco, mas a ideia deu certo e conseguimos comprar um carrinho para vender os produtos. Hoje oferecemos quase 40 sabores de pastéis e alcançamos resultados que pareciam impossíveis no começo.

Em menos de um ano, abrimos a loja física Sabores da Praça. A ascensão foi rápida, mas não foi fácil. Não basta só uma boa ideia e trabalho. Uma palavra faz toda a diferença para quem deseja crescer: conhecimento.

No início, fui muito prejudicada por não saber como precificar os produtos, mas corri atrás e aprendi o que pude para empreender com sucesso. A loja cresceu e as coisas melhoraram. No entanto, acabei me acomodando.

Mais uma vez, a capacitação fez a diferença na minha trajetória. Foi quando soube do Empreendedoras Braskem, projeto social gratuito oferecido pela empresa voltado ao fortalecimento do empreendedorismo feminino. Para além das técnicas de gestão, o projeto me devolveu a disposição para crescer, aprender, buscar novos objetivos para o negócio e me ensinou sobre sustentabilidade.

Eu já doava o óleo usado na fritura dos pastéis para uma pessoa que fabricava sabão, mas não sabia que se tratava de uma prática sustentável. Essa combinação me fez conquistar o primeiro lugar na premiação que escolheu os três negócios que mais se destacaram durante o projeto.

Hoje, realizo diariamente meu sonho de ter um negócio próprio. Com o crescimento da empresa, passamos a gerar renda para mais pessoas: contamos com duas colaboradoras na produção dos pastéis, uma pessoa dedicada às redes sociais, meu cunhado que realiza as entregas e minha sobrinha, que reforça a equipe aos fins de semana, quando temos mais movimento.

O Sabores da Praça cresceu como jamais imaginei, e aprendi uma lição: acomodar, jamais. Atualmente, estudo estratégias para ter um ponto comercial próprio e sair do aluguel, e no futuro, sonho com franquias.

Porque empreender é isso: transformar necessidade em oportunidade. É aprender diariamente, se adaptando aos desafios e não desistir diante das dificuldades. Espero que minha história inspire outras pessoas a acreditarem em seu potencial.

Nenhum sonho é pequeno quando existe disposição para trabalhar, aprender e persistir.

*Ester Santos da Silva é empreendedora e comerciante em Camaçari