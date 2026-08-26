Ministro do empreendedorismo cumpre agenda oficial em Salvador

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O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira, cumpre agenda oficial em Salvador nesta quinta-feira, 27. A visita tem como foco o fortalecimento do ecossistema de negócios, o incentivo à economia criativa e o apoio ao artesanato baiano.

A programação começa às 11h30 na Fábrica Cultural, onde o ministro visita as instalações acompanhado da deputada federal Lídice da Mata e do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, João Carlos Oliveira. No local, Paulo Pereira participa de uma roda de conversa com 50 microempreendedores qualificados pelo projeto Bahia Criativa.

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A agenda destaca a parceria com o Ministério do Empreendedorismo (MEMP), que destinou R$ 600 mil em 2025 para edições do Mercado Iaô e projeta o repasse de R$ 300 mil em 2026 para o Iaô Espaço de Criação.

Programação

A visita é aberta à imprensa e prevê atendimento aos jornalistas no formato quebra-queixo ao final.

Às 14h10, o ministro participa de reunião institucional no Edifício Civil Tower. O encontro reúne a Associação de Prefeitos da Bahia, o superintendente do Sebrae/BA, Jorge Cury, e o secretário João Carlos Oliveira para debater o fortalecimento do empreendedorismo local e a expansão do acesso a linhas de crédito federais nos municípios baianos.

Os compromissos encerram-se às 16h20 na Casa Artesanato da Bahia. Na ocasião, serão entregues Carteiras Nacionais do Artesão e repassados dois veículos — um caminhão e um automóvel — cedidos pelo MEMP via Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) para reforçar a logística de feiras no estado em parceria com a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre-BA).

O ministro vai atender a imprensa local ao término do evento, por volta das 17h30.

Indicadores econômicos

A visita coincide com a expansão dos indicadores econômicos na Bahia, que contabiliza 857,6 mil microempreendedores individuais (MEIs) — dos quais 271,5 mil estão na capital. Somente em 2026, o estado registrou a abertura de 149 mil empresas, com tempo médio de formalização de 19 horas em Salvador.

Desde 2023, o Pronampe injetou R$ 6,83 bilhões na economia baiana (R$ 1,5 bilhão na capital), enquanto o ProCred 360 movimentou R$ 197,14 milhões no estado em 2026. A Bahia soma ainda 2,18 milhões de empregos formais, sendo 678,7 mil concentrados na capital baiana.