ARTIGOS
Por um Carnaval do trabalho decente!
Governo da Bahia investe R$ 15 milhões no projeto 'Meu Corre Decente'
Por Augusto Vasconcelos*
Siga o A TARDE no Google
Foi dada a largada para a folia, e o Governo do Estado está pronto para fazer, neste ano, a maior ação da história em favor do trabalho decente no Carnaval da Bahia. O projeto ‘Meu Corre Decente: Trabalho Decente e Solidário na Folia’ é um trabalho coletivo de garantia da dignidade dos trabalhadores que constroem essa que é uma das maiores festas populares do mundo.
Ao todo, são R$ 15 milhões investidos, divididos entre diversas iniciativas desenvolvidas pelas secretarias estaduais, lideradas pelo governador Jerônimo.
Acolhemos especialmente as categorias que são historicamente invisibilizadas, como cordeiros, ambulantes, catadores de materiais recicláveis, mototaxistas e trabalhadores da música.
Para eles, fornecemos equipamentos de proteção e preparamos espaços para convivência, banho, alimentação e até mesmo massagem, além de pontos para carregamento do celular – fundamental para quem vende.
O projeto ainda inclui ações de cuidado com o meio ambiente e de promoção da economia solidária, com o apoio às cooperativas de materiais recicláveis.
A missão é ampliar a coleta seletiva e gerar mais renda para catadores, impedindo a ação de atravessadores. No ano passado, foram coletadas 170 toneladas de latinhas, plásticos e papelão apenas na capital, número que deverá ser superado.
Leia Também:
”Economia baiana pode se beneficiar do acordo Mercosul União Europeia”, celebra Augusto Vasconcelos
Augusto Vasconcelos destaca avanços na Setre durante sua gestão
Augusto Vasconcelos celebra o 2º Festival Nacional de Artesanato
“Setre mira economia solidária e qualificação profissional”, diz Augusto Vasconcelos
Um recente levantamento da Fecomércio projeta uma movimentação de R$ 12,4 bilhões no Carnaval da Bahia deste ano, um aumento de 6% em relação a 2025. Trabalhamos para distribuir toda essa riqueza que é gerada pelo nosso megaevento, que não se resume a Salvador. São 150 municípios com programação de carnaval – o número chega a 200 quando levamos em conta os eventos pré-carnavalescos.
Todo o esforço é fruto de uma escuta ativa. Neste ano, realizamos o 1º Encontro dos Trabalhadores do Carnaval, para ouvir sindicatos e associações de diversas categorias e elaborar um plano robusto de atividades – não apenas para o período carnavalesco, mas também antes e depois dele. Oferecemos, inclusive, cursos de qualificação profissional, para garantir renda o ano inteiro.
Como vereador de Salvador, apresentei o projeto de lei que garantiu a inclusão de catadores e cordeiros no Conselho Municipal do Carnaval, de modo a promover a democratização das decisões.
Se ouvisse mais a cidade, a prefeitura da capital, que firma contratos milionários com as cervejarias, poderia investir mais no acolhimento dos trabalhadores, papel que o governo do estado tem cumprido por entender que é preciso assegurar que a festa também tenha a marca do trabalho digno.
Para 2026, já está tudo pronto, e o time do governador Jerônimo está em campo para que o Carnaval seja de paz e de respeito a quem trabalha pela nossa cultura.
*Augusto Vasconcelos é secretário estadual de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes