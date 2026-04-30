AtlasIntel: imagem positiva de Lula entre os brasileiros supera a de Flávio Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) superou o senador Flávio Bolsonaro (PL) e apareceu com a melhor avaliação positiva entre os pré-candidatos à presidência da República nas eleições de outubro, de acordo com o levantamento AtlasIntel/Latam Pulse divulgado nesta quinta-feira, 30.
Segundo a pesquisa, Lula tem sua imagem positiva para 45% dos eleitores consultados. Outros 53% apontam sua imagem negativa. Segundo colocado nos recortes recentes de intenções de voto para o Planalto, Flávio tem uma imagem positiva para 42% dos entrevistados, enquanto 55% avaliam sua imagem como negativa.
Lula também lidera as intenções de voto para as eleições de outubro deste ano, segundo o levantamento AtlasIntel divulgado no começo desta semana. De acordo com a pesquisa, o petista tem 46,6% da preferência dos eleitores.
Flávio Bolsonaro apareceu com 39,3% das intenções de voto no mesmo levantamento.
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Romeu Zema, pré-candidato pelo Partido Novo, tem uma imagem positiva para 43% dos eleitores respondentes, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) é bem avaliado por 37%.
Avaliação positiva dos pré-candidatos ao Planalto
- Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 45%;
- Romeu Zema (Novo): 43%;
- Flávio Bolsonaro (PL): 42%;
- Ronaldo Caiado (PSD): 37%;
- Renan Santos (Missão): 17%.
Acertos e erros de Lula
O levantamento AtlasIntel/Latam Pulse também questionou aos seus respondentes quais os maiores acertos e erros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
A gratuidade dos medicamentos e itens dentro do programa Farmácia Popular aparece como a medida com melhor avaliação por parte dos entrevistados. Para 85% dos eleitores, a ação é considerada um acerto.
A isenção do Imposto de Renda para Pessoa Física (IRPF) aparece na segunda colocação, sendo vista como um acerto para 77% dos entrevistados.
Na contramão, a medida de menor aprovação é a criação do imposto das compras internacionais até U$ 50 (50 dólares), sendo considerada um acerto para 33% dos entrevistados.
AtlasIntel/Latam Pulse
O levantamento AtlasIntel/Latam Pulse entrevistou, por Recrutamento Digital Aleatório (RDR), 5.008 pessoas, entre os dias 22 e 27 de abril. A margem de erro é de +-1 (um ponto percentual) para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
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