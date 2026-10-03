Quem acertou e quem errou? Relembre desempenho dos institutos de pesquisas para o governo da Bahia em 2022

A última rodada de pesquisas AtlasIntel/A TARDE para o governo da Bahia, divulgada neste sábado, 3, aponta uma tendência de vitória já no primeiro turno do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que tem 51.5% das intenções de voto. Em 2022, a parceria foi a única a cravar o resultado do pleito estadual na véspera.

Na véspera do primeiro turno, no dia 1º de outubro de 2022, quatro pesquisas movimentaram a reta final da corrida eleitoral na Bahia: AtlasIntel/A TARDE, Ipec, Datafolha e Paraná Pesquisas.

Tudo sobre Atlasatarde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O que dizia a AtlasIntel/A TARDE?

A AtlasIntel/A TARDE do dia 1º de outubro apontou o seguinte cenário: o candidato Jerônimo Rodrigues liderava as intenções de voto, pontuando com 47.7% dos votos válidos, enquanto ACM Neto (União Brasil) aparecia com 40.9%.

Esse foi o único levantamento de véspera que mostrava a liderança de Jerônimo, com ampla vantagem, com relação ao seu adversário na disputa.

Dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais para mais ou para menos, Jerônimo chegava a até 49.7%. Nas urnas, no dia seguinte, Jerônimo obteve 49.45% dos votos válidos, contra 40.80% de ACM Neto.

Datafolha, Ipec e Paraná Pesquisas erraram projeções

Na mesma data, Datafolha, Ipec e Paraná Pesquisas fizeram projeções com cenários diferentes dos números apresentados pela AtlasIntel/A TARDE.

Datafolha apontou cenário distante

Na pesquisa Datafolha do dia 1º de outubro, ACM Neto (União Brasil) aparecia com 51% dos votos válidos, contra 38% de Jerônimo Rodrigues, apontando a vitória do ex-prefeito de Salvador ainda no primeiro turno, o que não ocorreu.

Ipec também errou projeção na Bahia

A pesquisa Ipec divulgada na noite de 1º de outubro de 2022 mostrava, assim como o Datafolha, uma projeção de vitória de ACM Neto no 1º turno, com 51% dos votos válidos.

Jerônimo, candidato mais votado nas urnas no primeiro, eleito no segundo turno com com mais de 400 mil votos, aparecia com apenas 40% das intenções de voto no mesmo levantamento, longe do que foi captado pelo levantamento AtlasIntel/A TARDE da mesma data.

Paraná Pesquisas mostrou cenário distante do real

A Paraná Pesquisas divulgada na semana do primeiro turno, em 2022, foi a que passou mais distante do resultado final do pleito, apontando ACM Neto com 46.5% dos votos, contra 30.2% de Jerônimo Rodrigues, registrando uma diferença de 16% entre os dois candidatos.

A pesquisa foi a última do instituto a ser divulgada antes do primeiro turno, no dia 25 de setembro.

Números dos institutos

AtlasIntel/A TARDE: Jerônimo 47.7% x 40.9% ACM Neto

Datafolha: ACM Neto 51% x 38% Jerônimo

Ipec: ACM Neto 51% x 40% Jerônimo

Paraná Pesquisas: ACM Neto 46.5% x 30.2% Jerônimo Rodrigues

CEO da AtlasIntel explica números

Em entrevista ao portal A TARDE, Andrei Roman, analista político e CEO da AtlasIntel, explicou os números da última pesquisa divulgada antes do primeiro turno deste ano, neste sábado, 3.

Para Roman, a vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao estado, na terça-feira, 29, fortaleceu a ideia de casadinha com o governador Jerônimo Rodrigues, afastando a dobradinha ‘Lula/Neto’, defendida por uma parcela dos eleitores baianos.

“Pode ser que a vinda do Lula para Salvador tenha determinado esse fenômeno, com aquela fala do Lula que “quem vota Lula, não vota ACM”, então esse ataque explícito do Lula, talvez tenha sido um golpe muito duro para a campanha de ACM. A pesquisa reflete esse impacto”, explicou o CEO da AtlasIntel.