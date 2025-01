8 carros deixarão de ser produzidos em 2025; veja lista completa

Fiat Toro Diesel vai deixar de ser produzido - Foto: Divulgação

O mercado de automóveis passa por grandes tranformações. Com o foco cada vez maior em tecnologias sustentáveis e na redução de emissões, as montadoras estão reformulando suas linhas de produção, deixando de lado modelos tradicionais, especialmente os movidos a diesel ou que apresentam baixo desempenho em vendas. Além disso, a crescente demanda por SUVs tem redefinido o comportamento dos consumidores, diminuindo o interesse por categorias como hatches e sedãs.

Nesse contexto, diversos modelos populares se despedirão das concessionárias nos próximos anos. Para proprietários desses veículos, pode ser uma oportunidade de vendê-los enquanto ainda possuem valor de mercado ou de migrar para opções mais modernas e alinhadas às novas tendências tecnológicas. Confira os carros que terão sua produção encerrada até 2025:

1. Jeep Compass Diesel

A versão a diesel do SUV, um dos modelos mais populares da Jeep no Brasil, será descontinuada. A Stellantis, grupo responsável pela marca, optou por direcionar seus esforços para a eletrificação, apostando em versões híbridas e mais sustentáveis.

2. Renault Stepway

Considerado desatualizado em relação à nova estratégia da Renault, o Stepway não terá um sucessor direto. No entanto, a marca já planeja lançar um novo SUV de entrada que ocupará o espaço deixado pelo modelo.

3. Fiat Toro Diesel

A famosa picape da Fiat também se despedirá da motorização a diesel. A montadora prepara um substituto híbrido que combinará um motor elétrico com o 1.3 turbo flex, trazendo maior eficiência energética e menor impacto ambiental.

4. Toyota Yaris

Com vendas abaixo do esperado, o compacto deixará de ser produzido. A Toyota planeja substituir o Yaris por um novo SUV compacto, alinhando-se à tendência do mercado e ao desejo crescente por modelos mais robustos e tecnológicos.

5. Mitsubishi L200 Triton

A tradicional picape da Mitsubishi passará por uma reformulação completa. A geração atual será substituída por uma nova versão que promete inovações em design e tecnologia, mantendo o DNA off-road da marca.

6. Nissan Versa

O sedã, que já vinha enfrentando dificuldades em vendas, será descontinuado globalmente. A Nissan ainda não anunciou um substituto direto, deixando dúvidas sobre o futuro da marca nesse segmento.

7. Nissan Altima

Embora já tenha saído do mercado brasileiro, o Altima ainda é comercializado nos Estados Unidos. No entanto, com o declínio nas vendas, especialistas apontam que o modelo também deverá ser descontinuado em breve.

8. Jaguar XE, XF e E-Pace

A Jaguar está em plena transição para se tornar uma marca 100% elétrica. Com isso, os modelos XE, XF e E-Pace terão sua produção encerrada, enquanto a montadora direciona seus esforços para o desenvolvimento de veículos de emissão zero.