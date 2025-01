China mostra carro voador que pode ser guardado em outro carro; vídeo

Carro voador chinês - Foto: Xinhua

O fato de que o futuro chegou não é tão novidade quando falamos dos avanços no setor de automóveis, a prova está nos modelos e na instalação de uma fábrica para carros elétricos da chinesa BYD, ao olhar para o cenário da Bahia. No entanto, ainda é possível ter surpresas com a velocidade das tecnologias aplicadas na área automotiva, em especial com fabricantes da China. E uma delas desenvolveu um carro voador que cabe dentro de um carro elétrico.

A fabricante XPENG fez a demonstração do modelo do carro na Airshow China, uma feira internacional de aviação que é realizada no país. Ela ainda afirmou que já recebeu 2 mil pedidos de pessoas que estão interessadas em sair voando por aí, literalmente, e depois 'guardar' o seu meio de transporte de última geração dentro de um outro veículo.

Veja o vídeo que mostra o carro voador que pode ser guardado em outro carro:

De acordo com a agência de notícias estatal Xinhua, o carro voador conseguiu realizar manobras como aceleração linear em baixa altitude, subida em espiral, descida em velocidade, entre outros movimentos que são considerados promissores para o avanço dos veículos como alternativa de transporte. Os movimentos foram executados no modo de piloto-automático.

O carro elétrico que funciona como a "casa" do voador é equipado com um aparelho que permite a recarga do veículo aéreo. O acoplamento e a liberação do carro voador ocorrem em cinco minutos, sem a necessidade de interferência do motorista.

