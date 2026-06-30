BRASIL X JAPÃO
Após eliminação do Japão, BYD provoca Toyota: "Ficam pelo meio do caminho"
Montadora chinesa usou vitória do Brasil para promover sedã híbrido BYD King
A BYD aproveitou a vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão para provocar a Toyota nas redes sociais na segunda-feira, 29. Usando a eliminação da seleção japonesa como gancho, a montadora chinesa ironizou o Toyota Corolla e promoveu o sedã híbrido BYD King, reacendendo a rivalidade entre as duas montadoras.
Na publicação, a BYD escreveu: "Não é de hoje que os japoneses ficam pelo meio do caminho". Em seguida, completou a provocação: "Super Híbrido BYD. O único híbrido que roda 1.200 km sem parar."
Essa, no entanto, não é a primeira vez que a montadora chinesa aposta em campanhas bem-humoradas para provocar rivais.
Anteriormente, a empresa aproveitou o sucesso comercial do Dolphin Mini para ironizar a Chevrolet, sugerindo que o hatch elétrico havia deixado o Onix para trás.
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Número de vendas
Apesar da repercussão da campanha nas redes sociais, os números de vendas mostram um cenário diferente. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o Toyota Corolla segue na liderança do segmento.
No acumulado de 2026, o sedã da Toyota soma 11.078 unidades emplacadas, enquanto o BYD King registra 6.562.