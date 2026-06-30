Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

BRASIL X JAPÃO

Após eliminação do Japão, BYD provoca Toyota: "Ficam pelo meio do caminho"

Montadora chinesa usou vitória do Brasil para promover sedã híbrido BYD King

Ane Catarine
Por
Sedã híbrido BYD King
Sedã híbrido BYD King - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A BYD aproveitou a vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão para provocar a Toyota nas redes sociais na segunda-feira, 29. Usando a eliminação da seleção japonesa como gancho, a montadora chinesa ironizou o Toyota Corolla e promoveu o sedã híbrido BYD King, reacendendo a rivalidade entre as duas montadoras.

Na publicação, a BYD escreveu: "Não é de hoje que os japoneses ficam pelo meio do caminho". Em seguida, completou a provocação: "Super Híbrido BYD. O único híbrido que roda 1.200 km sem parar."

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Imagem ilustrativa da imagem Após eliminação do Japão, BYD provoca Toyota: "Ficam pelo meio do caminho"
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Essa, no entanto, não é a primeira vez que a montadora chinesa aposta em campanhas bem-humoradas para provocar rivais.

Anteriormente, a empresa aproveitou o sucesso comercial do Dolphin Mini para ironizar a Chevrolet, sugerindo que o hatch elétrico havia deixado o Onix para trás.

Leia Também:

OPORTUNIDADE

BYD abre vagas para fábrica da Bahia; veja quem pode se candidatar
BYD abre vagas para fábrica da Bahia; veja quem pode se candidatar imagem

GUERRA DAS PICAPES

BYD Mako: nova picape híbrida chega para enfrentar a Fiat Toro
BYD Mako: nova picape híbrida chega para enfrentar a Fiat Toro imagem

FAZENDO HISTÓRIA

Carro da BYD estreia no pódio de seminovos mais vendidos do Brasil
Carro da BYD estreia no pódio de seminovos mais vendidos do Brasil imagem

Número de vendas

Apesar da repercussão da campanha nas redes sociais, os números de vendas mostram um cenário diferente. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o Toyota Corolla segue na liderança do segmento.

No acumulado de 2026, o sedã da Toyota soma 11.078 unidades emplacadas, enquanto o BYD King registra 6.562.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil byd Japão Toyota

Relacionadas

Mais lidas