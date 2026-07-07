BYD bate recorde e anuncia expansão da produção no Brasil

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A BYD vai ampliar a produção de ônibus elétricos no Brasil após registrar a maior entrega desse tipo de veículo já realizada no país. A fabricante chinesa forneceu 265 dos 500 novos ônibus elétricos entregues à Prefeitura de São Paulo, número considerado um recorde para a empresa.

Com a nova entrega, a BYD passou a operar 550 ônibus elétricos na capital paulista e chegou à marca de 700 veículos em circulação em todo o Brasil.

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Produção será ampliada

Para atender ao aumento da demanda, a empresa vai expandir a capacidade da fábrica de Campinas (SP), onde são produzidos os chassis dos ônibus elétricos.

A unidade passará de uma capacidade anual de 2 mil para quase 5 mil chassis, mais que dobrando a produção.



Segundo o diretor de veículos comerciais da BYD Brasil, Marcello Schneider, a ampliação permitirá acelerar tanto os pedidos já contratados quanto os novos contratos da fabricante.

"Duplicamos a capacidade de produção para atender mais rapidamente aos pedidos existentes e aos novos pedidos", afirmou.

BYD vai ampliar produção no Brasil - Foto: Divulgação | BYD

BYD aposta no mercado brasileiro



A empresa mantém três unidades industriais no país.

Campinas (SP): produção de chassis para ônibus elétricos;

produção de chassis para ônibus elétricos; Manaus (AM): fabricação de baterias desde 2019;

fabricação de baterias desde 2019; Camaçari (BA): produção de carros elétricos e híbridos, inaugurada no último ano após investimento de R$ 5,5 bilhões.

De acordo com Schneider, a estratégia da companhia é ampliar a nacionalização da produção e continuar investindo no mercado brasileiro.

"Continuaremos investindo no Brasil e nacionalizando nossos componentes", disse.

Mais ônibus elétricos a caminho



Além da expansão da fábrica, a BYD já tem novas entregas previstas para os próximos meses.

Entre os projetos estão:

fornecimento de ônibus articulados para o corredor verde entre as avenidas Nove de Julho e Santo Amaro, em São Paulo;

entre as avenidas Nove de Julho e Santo Amaro, em São Paulo; entrega dos primeiros ônibus elétricos de 10 metros, voltados para linhas em bairros periféricos;

de 10 metros, voltados para linhas em bairros periféricos; fornecimento de veículos para o corredor verde de Goiânia .

Até meados de 2027, a empresa prevê entregar cerca de 1.500 ônibus elétricos apenas para a cidade de São Paulo.