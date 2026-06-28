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BYD cria sistema de IA que detecta animais debaixo do carro

Patente utiliza análise de imagem a partir de sensores

Gustavo Zambianco
Por
BYD Dolphin GS
BYD Dolphin GS - Foto: Divulgação BYD

A BYD registrou, neste sábado, 27, na China a patente de um novo sistema de segurança automotiva projetado para identificar a presença de animais, pessoas ou objetos estranhos alojados sob o veículo antes do início de qualquer deslocamento. A tecnologia visa mitigar o risco de atropelamentos e acidentes em pontos cegos inferiores, áreas que ficam completamente fora do campo de visão do motorista.

O pedido de propriedade industrial foi submetido à Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China (CNIPA) e integra o cronograma de investimentos da montadora no desenvolvimento de sistemas avançados de assistência à condução (ADAS).

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Mecanismo de funcionamento e inteligência computacional

A engenharia do sistema baseia-se em recursos de visão computacional e inteligência artificial para realizar o escaneamento preventivo do chassi:

  • Mapeamento de referência: O sistema utiliza câmeras acopladas na parte inferior para registrar a volumetria padrão do chassi do automóvel, criando um banco de dados de referência da estrutura limpa;
  • Análise comparativa em tempo real: Sempre que a ignição do veículo é acionada, as câmeras capturam novas imagens e as comparam instantaneamente com a matriz original armazenada;
  • Protocolo de alerta: Caso o algoritmo detecte alguma alteração volumétrica ou assinatura de movimento mecânico/térmico, um sinal de alerta é emitido no painel de instrumentos, bloqueando preventivamente a movimentação até a inspeção do condutor.

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Mitigação de riscos e prevenção de acidentes com animais

O desenvolvimento do recurso atende a uma demanda comum de segurança urbana e rural. Animais domésticos e silvestres costumam buscar abrigo sob eixos e caixas de roda de veículos estacionados para se protegerem de intempéries climáticas, como frio, chuva ou calor extremo.

Devido à geometria dos automóveis, os motoristas raramente notam a presença desses animais antes de arrancar, o que resulta em altos índices de acidentes graves.

Algoritmo de filtragem e prevenção de falsos alertas

Para garantir a viabilidade comercial e evitar a saturação do usuário com notificações desnecessárias, a BYD programou filtros adaptativos na inteligência artificial do sistema.

Ou seja, como o sistema identificar algo que tenha uma alteração volumétrica ou movimento, ele liga um alerta interno.

Componentes dinâmicos naturais do veículo, como o curso da suspensão ou oscilações de cabos, são mapeados para não acionarem o alarme. Da mesma forma, resíduos ambientais irrelevantes — a exemplo de folhas secas, acúmulo de poeira ou pequenos detritos de rodagem — são descartados pelo software.

Até o momento, a BYD não estabeleceu um cronograma oficial para a introdução do equipamento em sua linha de veículos comerciais de produção em série, tampouco especificou quais mercados globais receberão a tecnologia pioneira.

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autos tecnologia

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