ISENÇÃO FISCAL

BYD dá descontos de até R$ 60 mil e tem carro por menos de R$ 100 mil

Além do Dolphin, as versões hibridas Song e King também terão isenção de impostos e preços mais baixos

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

16/10/2025 - 12:26 h | Atualizada em 16/10/2025 - 13:17
BYD Dolphin Mini GL
BYD Dolphin Mini GL -

A montadora chinesa líder global em veículos elétricos, que recentemente inaugurou sua primeira fábrica no Brasil, em Camaçari, na última semana, vai produzir três modelos: o elétrico Dolphin Mini e os híbridos Song Pro e King.

Nesta quinta, 16, a BYD anunciou que oferecerá isenção fiscal (IPI e ICMS) para clientes de venda direta, como taxistas, Pessoas com Deficiência (PCD) e produtores rurais, válida aos três modelos nacionais.

Vale ressaltar que a venda direta é quando a compra é feita diretamente com a fabricante, sem intermediários (como lojas revendedoras).

Além da isenção fiscal, o lançamento do Dolphin Mini GL, uma nova versão de entrada do modelo mais vendido da marca no Brasil. O campeão de vendas custa R$ 118.990, mas, com os descontos, pode chegar a R$ 98.590.

Dolphin Mini, líder de vendas no Brasil
Dolphin Mini, líder de vendas no Brasil | Foto: Divulgação BYD

Confira tabela completa

Modelo: Dolphin Mini GL (25/26)

  • Preço atual: R$ 118.990
  • Preço com isenção para produtor rural: R$ 107.091
  • Preço com isenção para clientes PCDs: R$ 99.990
  • Preço com isenção para taxistas: R$ 98.590

Modelo: King GL (25/26)

  • Preço atual: R$ 169.990
  • Preço com isenção para produtor rural: R$ 144.492
  • Preço com isenção para clientes PCDs: R$ 132.090
  • Preço com isenção para taxistas: R$ 124.990

Modelo: Song Pro GL (25/26)

  • Preço atual: R$ 189.990
  • Preço com isenção para produtor rural: R$ 161.492
  • Preço com isenção para clientes PCDs: R$ 147.990
  • Preço com isenção para taxistas: R$ 132.990

byd Dolphin Mini preço PCD

x