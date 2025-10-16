ISENÇÃO FISCAL
BYD dá descontos de até R$ 60 mil e tem carro por menos de R$ 100 mil
Além do Dolphin, as versões hibridas Song e King também terão isenção de impostos e preços mais baixos
Por Jair Mendonça Jr
A montadora chinesa líder global em veículos elétricos, que recentemente inaugurou sua primeira fábrica no Brasil, em Camaçari, na última semana, vai produzir três modelos: o elétrico Dolphin Mini e os híbridos Song Pro e King.
Nesta quinta, 16, a BYD anunciou que oferecerá isenção fiscal (IPI e ICMS) para clientes de venda direta, como taxistas, Pessoas com Deficiência (PCD) e produtores rurais, válida aos três modelos nacionais.
Vale ressaltar que a venda direta é quando a compra é feita diretamente com a fabricante, sem intermediários (como lojas revendedoras).
Além da isenção fiscal, o lançamento do Dolphin Mini GL, uma nova versão de entrada do modelo mais vendido da marca no Brasil. O campeão de vendas custa R$ 118.990, mas, com os descontos, pode chegar a R$ 98.590.
Confira tabela completa
Modelo: Dolphin Mini GL (25/26)
- Preço atual: R$ 118.990
- Preço com isenção para produtor rural: R$ 107.091
- Preço com isenção para clientes PCDs: R$ 99.990
- Preço com isenção para taxistas: R$ 98.590
Modelo: King GL (25/26)
- Preço atual: R$ 169.990
- Preço com isenção para produtor rural: R$ 144.492
- Preço com isenção para clientes PCDs: R$ 132.090
- Preço com isenção para taxistas: R$ 124.990
Modelo: Song Pro GL (25/26)
- Preço atual: R$ 189.990
- Preço com isenção para produtor rural: R$ 161.492
- Preço com isenção para clientes PCDs: R$ 147.990
- Preço com isenção para taxistas: R$ 132.990
