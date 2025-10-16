Grupo de funcionários da BYD é enviado para treinamento na China

Os profissionais seguiram para as cidades de Luhe e Xi’an - Foto: Divulgação / BYD

A capacitação de colaboradores é um dos pilares da BYD, que recentemente inaugurou sua fábrica em Camaçari (BA). Como parte da estratégia de qualificação técnica, a empresa enviou, na última quarta-feira (15), oito funcionários para a China, onde participarão de um treinamento intensivo de 50 dias.

Os profissionais seguiram para as cidades de Luhe e Xi’an, onde estão localizadas duas das principais fábricas da montadora no país asiático. Esta é a segunda viagem do grupo à sede da BYD — na primeira, os colaboradores participaram de uma formação técnica focada na construção das máquinas que serão instaladas na unidade baiana.

A escolha dos profissionais para essa nova etapa foi baseada no desempenho durante o primeiro treinamento. Foram selecionados técnicos seniores e juniores que se destacaram pelo comprometimento, iniciativa e domínio técnico.

A primeira equipe enviada à China foi composta por engenheiros, responsáveis por montar as equipes técnicas locais. Agora, esses times também estão sendo capacitados no exterior, como parte da expansão da transferência de conhecimento.

Ao todo, quatro grupos de colaboradores da BYD Brasil já participaram de treinamentos na China, reforçando o compromisso da empresa com a excelência técnica e a preparação de sua força de trabalho para os desafios da indústria automotiva elétrica.