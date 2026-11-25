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A BYD realiza entre sexta-feira, 27, sábado, 28, a campanha de vendas Song Friday em todas as 250 concessionárias da marca no Brasil. A ação oferece descontos diretos de até R$ 44.900, financiamento com taxa zero em 24 parcelas e avaliação de veículos seminovos na troca, com lojas abertas em horário estendido das 8h às 20h.

A iniciativa contempla modelos da linha de híbridos plug-in da montadora, incluindo o Song Plus, o Song Premium 4x4, o sedã King GL e o SUV Atto 2. Os valores promocionais valem para todas as cores disponíveis dos veículos.

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King GL - Foto: Divulgação BYD

Preços e condições da família Song

Os dois modelos da linha Song concentram os maiores abatimentos de preço e contam com planos de financiamento sem juros mediante pagamento de entrada.

BYD Song Premium 4x4

Song Premium 4x4 - Foto: Divulgação BYD

Preço anterior : R$ 299.800

: R$ 299.800 Preço na campanha : R$ 254.900 (redução de R$ 44.900)

: R$ 254.900 (redução de R$ 44.900) Potência combinada : 324 cv

: 324 cv Financiamento : Entrada e 24 parcelas de R$ 5.261 com taxa zero

BYD Song Plus 1.5T

BYD Song Plus 1.5T - Foto: Divulgação BYD

Preço anterior : R$ 249.990

: R$ 249.990 Preço na campanha : R$ 234.990 (redução de R$ 15.000)

: R$ 234.990 (redução de R$ 15.000) Financiamento : Entrada e 24 parcelas de R$ 4.399 com taxa zero

Segundo Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD Brasil, a campanha foi estruturada em conjunto com a rede de concessionárias para ampliar o acesso dos consumidores brasileiros aos veículos híbridos da marca.

Ofertas para BYD King e Atto 2

Atto 2 - Foto: Divulgação BYD

Além da linha Song, a montadora incluiu dois modelos de entrada de seu portfólio híbrido na tabela promocional deste fim de semana:

BYD King GL : O sedã híbrido tem preços a partir de R$ 147.990 durante a ação.

: O sedã híbrido tem preços a partir de R$ 147.990 durante a ação. BYD Atto 2 : O SUV híbrido plug-in flex, que registra autonomia de até 1.045 quilômetros, é comercializado a partir de R$ 149.990.

Garantias, itens inclusos e funcionamento das lojas

Todos os modelos híbridos adquiridos na campanha acompanham carregador portátil sem custo adicional. A fabricante mantém para toda a linha a garantia de 8 anos para a bateria e de 6 anos para o veículo.

As 250 concessionárias da rede BYD no território nacional operam das 8h às 20h na sexta-feira (27) e no sábado (28). Os regulamentos completos da ação estão disponíveis no site oficial da montadora.

Operação da BYD no Brasil e fábrica em Camaçari

Com mais de 10 anos de presença no mercado brasileiro, a BYD superou a marca de 207 mil veículos em circulação no país em 2025.

Além do setor automotivo, a empresa mantém fábricas de módulos fotovoltaicos e chassis de ônibus elétricos em Campinas (SP), produção de baterias em Manaus (AM) e atuação em sistemas de armazenamento de energia e transporte sobre trilhos, como o monotrilho da Linha 17–Ouro do Metrô de São Paulo.

Na Bahia, o complexo industrial de Camaçari ocupa uma área de 4,68 milhões de metros quadrados, o equivalente a 645 campos de futebol, com investimento total de R$ 5,5 bilhões e projeção de gerar 20 mil empregos diretos e indiretos.

A planta tem capacidade inicial de 150 mil veículos por ano, com meta de atingir 600 mil unidades anuais, e produz quatro modelos no país: