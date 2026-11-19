Depois de instalar na Bahia o seu maior complexo industrial fora da China, voltado para automóveis de passeio e processamento de insumos, a fabricante chinesa BYD planeja construir uma nova fábrica no Brasil.

Complexo da BYD na Bahia, em Camaçari - Foto: Divulgação BYD

A unidade será dedicada à montagem de veículos elétricos comerciais e pesados, incluindo ônibus, vans e caminhões, com previsão de início das operações entre 2028 e 2029.

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A decisão ocorre porque a atual fábrica de chassis de ônibus elétricos da marca, localizada em Campinas (SP), atingiu o limite de sua capacidade produtiva. Três estados da Região Sudeste disputam o aporte financeiro: Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

Esgotamento da capacidade em Campinas e alta na demanda

O plano de expansão da montadora responde ao crescimento nos pedidos do setor de transporte coletivo e de cargas. A unidade de Campinas projeta encerrar 2026 com a produção de cerca de 1.200 chassis de ônibus, volume que supera toda a fabricação acumulada pela planta nos dez anos anteriores.

Crescimento no mercado : No primeiro semestre de 2026, os emplacamentos de ônibus elétricos no Brasil registraram alta de 92,5%, totalizando 589 unidades, segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). Somente na capital paulista, a frota em circulação atingiu 1.759 coletivos elétricos em junho.

: No primeiro semestre de 2026, os emplacamentos de ônibus elétricos no Brasil registraram alta de 92,5%, totalizando 589 unidades, segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). Somente na capital paulista, a frota em circulação atingiu 1.759 coletivos elétricos em junho. Agenda de entregas : A linha de montagem paulista já opera com a capacidade tomada para atender ao mercado interno e às exportações destinadas a países da América Latina e da África.

: A linha de montagem paulista já opera com a capacidade tomada para atender ao mercado interno e às exportações destinadas a países da América Latina e da África. Produção nacional e financiamento : Além dos ônibus, a nova unidade assumirá a montagem de vans e caminhões elétricos. Inicialmente importados da China, esses modelos passarão a ser nacionalizados para cumprir as regras de conteúdo local e acessar linhas de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), como o programa Finame.

Disputa entre três estados pelo investimento

A BYD avalia propostas de três estados para sediar o novo complexo industrial. A montadora não comentou oficialmente o estágio das negociações.

Minas Gerais

O governo mineiro confirmou o interesse na atração do empreendimento por meio da agência de promoção de investimentos Invest Minas e do governador eleito Cleitinho Azevedo, que assume o cargo em janeiro.

O estado oferece pacote de incentivos tributários e linhas de financiamento via Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). A proposta destaca a proximidade com o polo produtor de caminhões na região de Sete Lagoas e o acesso às reservas minerais mineiras de lítio, grafita e nióbio, insumos utilizados na fabricação de baterias.

São Paulo

O estado paulista apresenta como vantagens a infraestrutura logística disponível no interior, a oferta de mão de obra do setor automotivo e a proximidade geográfica com as operações já mantidas pela BYD em Campinas, onde a companhia fabrica chassis de ônibus desde 2015 e módulos fotovoltaicos desde 2017. O governo de São Paulo não se manifestou sobre as tratativas.

Rio de Janeiro

O território fluminense apoia sua candidatura no histórico de investimentos da fabricante no estado. Em março, a BYD anunciou aporte de R$ 300 milhões para a implantação de um centro de pesquisa, desenvolvimento e testes no Aeroporto Internacional do Galeão, com entrega prevista para 2028.

A negociação também envolve a interlocução com o prefeito da capital, Eduardo Paes, que atuou como executivo da empresa entre 2017 e 2018. A administração estadual não comentou o assunto.

Expansão industrial da BYD no país

A nova fábrica de veículos comerciais somará forças à estrutura que a montadora mantém em Camaçari, na Bahia.

O complexo baiano recebeu a primeira planta de automóveis da BYD no Brasil, configurando-se como a maior operação industrial da fabricante fora do território chinês, responsável pela produção de carros híbridos e elétricos de passeio para abastecer o mercado nacional e sul-americano.