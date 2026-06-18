Cinco carros mais baratos do que um ingresso para a final da Copa do Mundo

A Copa do Mundo começou e um dos pontos que mais chama a atenção dos torcedores são os preços dos ingressos. Um pacote VIP para assistir à grande final do torneio, por exemplo, pode passar facilmente dos R$ 50 mil — uma quantia capaz de custear um automóvel no mercado nacional.

Pensando na necessidade do consumidor que busca veículos confiáveis para a rotina e adequados para a família, preparamos uma lista de modelos usados bem avaliados que oferecem um bom pacote de benefícios e custam menos que uma entrada para a decisão do Mundial.

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Vale ressaltar que os valores de referência foram compilados em junho de 2026.

Os carros mais baratos que ingresso na final da Copa

Fiat Uno Way 2011: A partir de R$ 20.000 com motorização 1.4 Fire (88 cv), seus diferenciais são uma suspensão elevada e manutenção barata; Chevrolet Corsa Premium 2009: A partir de R$ 23.000 com motorização 1.4 Econoflex (105 cv), seus diferenciais principais são um câmbio preciso e ótimo histórico de mercado; Fiat Palio Sporting 2013: A partir de R$ 31.000 com motorização 1.6 E.torQ (117 cv), seus diferenciais principais são o visual esportivo, rodas aro 16 e seguro justo; Volkswagen Gol Highline 2014: A partir de R$ 42.000 com motorização 1.6 EA111 (104 cv), seus diferenciais principais são o excelente valor de revenda e liquidez rápida; Volkswagen Fox Connect 2019: A partir de R$ 46.000 com motorização 1.6 EA111 (104 cv), seus diferenciais principais são o teto alto (espaço interno) e central multimídia.

Detalhes técnicos e consumo dos modelos

Fiat Palio Sporting 1.6 (2013)

O Palio se consolidou como um dos hatches compactos mais vendidos do Brasil. A versão Sporting se destaca pelo acabamento interno diferenciado, faróis com máscara negra e painel com mostradores esportivos. É recomendado priorizar o câmbio manual de cinco marchas, que é mais robusto que o automatizado Dualogic.

Consumo (Etanol): 6,8 km/l na cidade / 9,2 km/l na estrada

Consumo (Gasolina): 10,4 km/l na cidade / 13,2 km/l na estrada

Fiat Palio Sporting - Foto: Divulgação | Fiat

Fiat Uno Way 1.4 (2011)

A carroceria quadrada do Uno garante excelente aproveitamento do espaço interno para adultos. A configuração Way traz uma suspensão ligeiramente elevada, ideal para lidar com as imperfeições das vias urbanas, além de boa agilidade na cidade, acelerando de 0 a 100 km/h em 11,5 segundos.

Consumo (Etanol): 7,1 km/l na cidade / 8,4 km/l na estrada

Consumo (Gasolina): 10,3 km/l na cidade / 12,6 km/l na estrada

Fiat Uno Way - Foto: Divulgação | Fiat

Volkswagen Fox Connect 1.6 (2019)

O Fox aposta na proposta de teto alto, ampliando a sensação de espaço na cabine. A versão Connect entrega o melhor custo-benefício por vir de fábrica com central multimídia compatível com Apple CarPlay e Android Auto. O motor 1.6 8V de quatro cilindros é conhecido pela facilidade de manutenção.

Consumo (Etanol): 7,8 km/l na cidade / 9,7 km/l na estrada

Consumo (Gasolina): 11,6 km/l na cidade / 13,9 km/l na estrada

Volkswagen Fox Connect - Foto: Divulgação | Volkswagen

Volkswagen Gol Highline 1.6 (2014)

Um dos carros mais populares da história do país, o Gol é sinônimo de compra segura devido à mecânica compartilhada com outros modelos da marca e à facilidade de encontrar peças. A versão Highline é uma das mais refinadas da linha e utiliza o mesmo conjunto mecânico do Fox.

Consumo (Etanol): 7,3 km/l na cidade / 9,4 km/l na estrada

Consumo (Gasolina): 10,7 km/l na cidade / 13,7 km/l na estrada

Volkswagen Gol Highline - Foto: Divulgação | Volkswagen

Chevrolet Corsa Premium 1.4 (2009)

O modelo mais experiente da lista serviu de base para diversas gerações de veículos da Chevrolet. O propulsor Econoflex entrega bom desempenho na cidade, associado a uma transmissão manual com engates precisos.

Consumo (Etanol): 6,7 km/l na cidade / 8,3 km/l na estrada

Consumo (Gasolina): 10,2 km/l na cidade / 12,8 km/l na estrada