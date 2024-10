Conheça o carro que disparou no mercado de vendas na Bahia

Caoa Chery Tiggo 7 - Foto: Reprodução

Em um mundo repleto de carros caros e cheios de plástico, quem une preço competitivo e acabamento premium é rei. Esse é o caso do Caoa Chery Tiggo 7, que atingiu o posto de décimo primeiro carro mais vendido da Bahia no mês de setembro.

O grande destaque é a versão Sport, responsável por mais de 90% as 189 vendas no mês. O modelo cobra atualmente R$ 144.990 por um pacote luxuoso e espaçoso, digno de SUVs médios R$ 40 mil mais caros, como o Jeep Compass.

O modelo foi lançado em fevereiro com o impactante preço de R$ 134.990, e nem o considerável reajuste diminuiu a demanda pelo carro.

Para se ter ideia, no mês de lançamento da versão, apenas 17 Tiggo 7 foram emplacados na Bahia, apontam dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

A disputa por uma unidade é tamanha que os clientes aceitam esperar em média 90 dias para receber o modelo.

Interior luxuoso do veículo | Foto: Reprodução

Diferenciais

O Tiggo 7 Sport é equipado com motor 1.5 turbo, flex, com 150 cv de potência máxima e 21,4 kgf.m de torque. O câmbio automático, do tipo CVT, simula nove marchas e entrega dois modos de condução, Sport e ECO.

O consumo do carro é apenas mediano. Segundo o Inmetro, são 8,1 km/l (etanol)/11,1 km/l (g) na cidade e 8 km/l (e)/ 11,2 km/h (g) na estrada.

Os grandes destaques são o espaço e lista de equipamentos. Com preço de SUV compacto, o modelo chinês entrega tamanho de SUV médio: 4,50 metros de comprimento, 2,67 m de distância entre os eixos, 1,84 m de largura e 1,70 m de altura. O porta-malas leva até 525 litros. O peso é de 1.466 kg.

Já a generosa lista de equipamentos inclui, entre outros: painel de instrumentos digital com 12,3 polegadas; central multimídia de 10,25 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay; câmera de ré; freio de mão eletrônico; chave presencial; carregador de celular por indução; seis airbags; rodas aro 18; ar-condicionado digital; e assistente de partida em rampa.

Painel do Tiggo 7 Sport é digital | Foto: Reprodução

Vendas do Tiggo 7 na Bahia em todos os meses do ano

34 em janeiro

17 em fevereiro

73 em março

138 em abril

75 em maio

64 junho

128 julho

153 agosto

189 setembro