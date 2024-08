Fiat lança nova versão do Argo com grande desconto; veja detalhes

Destaque visual são os pneus de uso misto - Foto: Divulgação

Oitavo carro mais vendido da Bahia em 2024, com mais de mil unidades emplacadas até o início de agosto, o Fiat Argo ganhou uma nova versão. Batizada de Endurance, ela terá preço de tabela de R$ 89.990, mas saindo por R$ 79.990 através da oferta de lançamento.

Com isso, a Endurance será uma opção intermediária, acima da Drive 1.0 manual e abaixo da Trekking 1.3 manual.

A intensão da montadora italiana com a novidade é atender diferentes perfis de clientes, conciliando versatilidade, robustez, performance e custo-benefício.

“Estar atenta a oportunidades faz com que a Fiat continue como a principal protagonista do mercado brasileiro. Foi escutando os nossos clientes que decidimos trazer mais uma novidade para o Argo: a versão Endurance, que é a prova viva de que um carro pode ser tão eficiente quanto versátil. Com isso, a Fiat oferece uma solução completa para quem busca um veículo para o trabalho e para o dia a dia. Seja em terrenos irregulares ou no trânsito urbano, o Argo Endurance se destaca pelo seu custo-benefício e por sua capacidade de atender a diferentes perfis de clientes. Agora, o Argo também é carro para o trabalho” destaca Alexandre Aquino, vice-presidente da Marca Fiat para a América do Sul.

A principal novidade é a suspensão elevada, com angulo de entrada de 20,5º e 33º de saída, altura de solo de 186 mm, protetor de cárter e pneus de uso misto.

O motor será o 1.3 Firefly de 107 cavalos, 13,7 kgfm e com câmbio manual de cinco marchas. Além disso, tem 300 litros de porta-malas, garantia de três anos, padrões em todas as versões do Argo.

O Endurance está disponível apenas para vendas diretas.

Pontos de atenção

Tendo o Polo Robust como principal concorrente, o Argo Endurance chama a atenção pela falta de alguns equipamentos de conforto como ítens de série. O maior desfalque é a central multimídia, que pode ser adicionada apenas como opcional no kit Confort, que também inclui volante multifuncional, sensor de estacionamento, farol de neblina e porta USB.

Além deste, há outros quatro pacotes: Pack Essential adiciona tapetes de borracha, calha de chuva, organizadores de banco e porta-malas, bem como frisos laterais; Pack Essential Plus inclui engate e protetor de porta-mala; Pack Tech traz câmera de ré e sensor de estacionamento; por último, o Pack Safety oferta alarme volumétrico e trava para estepe.

O valor dos kits opcionais ainda não foi divulgado, assim como como a duração da oferta de lançamento da versão.