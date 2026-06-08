Fiat revela nova geração de modelos Pulse e Fastback 2028

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A montadora Fiat apresentou oficialmente, nesta segunda-feira, 8, as primeiras imagens de dois modelos inéditos da marca: o Grizzly e o Grizzly Fastback. Os dois SUVs foram desenvolvidos com foco no segmento C (médio) para ampliar a presença global da fabricante italiana.

Os utilitários esportivos serão lançados inicialmente na Europa ainda no segundo semestre de 2026. No mercado brasileiro, a dupla é de extrema importância, pois antecipa as diretrizes visuais e estruturais das próximas gerações do Pulse e do Fastback.

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Embora compartilhem a mesma arquitetura modular da Stellantis, os modelos foram projetados para atender a propostas distintas de consumo:

Fiat Grizzly: Um SUV com apelo estritamente familiar;

Grizzly Fastback: Um SUV-Coupé com proposta esportiva.

De acordo com a fabricante, o desenvolvimento dos novos carros faz parte de um plano global de expansão baseado em uma plataforma flexível, o que viabilizará a comercialização dos veículos em várias regiões do mundo.

Além do mercado europeu, a linha Grizzly tem passagens confirmadas pelo Oriente Médio, África e América Latina.

Visualmente, a dupla herda a identidade de linhas quadradas inaugurada pelo Grande Panda — estilo que também servirá de base para a nova geração do Fiat Argo.

Detalhes das versões

Fiat Grizzly (Pulse)

Este modelo assume o papel mais racional da linha, priorizando o espaço interno, a versatilidade e a funcionalidade.

Com linhas de teto mais retas e proporções projetadas para maximizar o aproveitamento da cabine, o SUV foi concebido para atender famílias que necessitam de conforto tanto no ambiente urbano quanto em viagens de longa distância.

Grizzly Fastback

O Grizzly Fastback aposta no design e na sofisticação estilística. O modelo adota uma carroceria com caimento acentuado da coluna traseira, alinhado à tendência dos SUVs cupês de luxo.

Apesar do perfil dinâmico e esportivo, a Fiat assegura que o veículo mantém um excelente nível de praticidade interna e ampla capacidade de carga no porta-malas.

Novo Fiat Fastback - Foto: Divulgação

Opções de motorização: combustão, híbridos e elétricos

A Fiat confirmou que a nova linha global será oferecida com diferentes tipos de motorização, englobando desde blocos tradicionais a combustão até configurações 100% elétricas.

Para o mercado brasileiro, as especificações técnicas ainda não foram oficializadas, mas a expectativa é que os utilitários adotem soluções mecânicas já consagradas dentro do grupo Stellantis:

Versões de entrada e intermediárias: Devem adotar o motor 1.0 turbo (T200) associado a um sistema híbrido leve (Bio-Hybrid) de 12 volts, tecnologia que já equipa os portfólios atuais da Fiat e da Peugeot.

Versões de topo de linha: Há especulações no setor de que o modelo receba variantes de maior desempenho, inclusive sob a chancela da grife esportiva Abarth, equipadas com o motor 1.3 turbo (T270), embora a fabricante ainda não confirme essa configuração.

Além da renovação mecânica e visual, a marca italiana destaca que os veículos trarão um pacote robusto de tecnologias de assistência ao motorista (ADAS), central multimídia de última geração e soluções inteligentes de conectividade para o uso diário.