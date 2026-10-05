CARRO ELÉTRICO
Geely mexe no preço de modelos 100% elétrico; veja valores
Carro é um dos principais rivais do BYD Dolphin
A linha 2026 do Geely EX2 sofreu um reajuste de preço em suas duas versões lançadas em novembro do ano passado. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 5, e já passa a valer oficialmente.
Os modelos afetados foram a versão de entrada, o Geely EX2 Pro, e a variante Geely EX2 Max. Ambos são os principais rivais do BYD Dolphin, um dos principais hatches 100% elétricos do Brasil.
Qual o valor dos reajustes do Geely EX2?
Os dois modelos sofreram reajustes diferentes, com o Geely EX2 Pro subindo R$ 800, passando a custar R$ 124.600, enquanto o Geely EX2 Max teve uma alta um pouco maior, tendo seu preço aumentado em R$ 1.000, agora custando R$ 137.800.
Veja os novos preços
- Geely EX2 Pro: R$ 124.600, aumento de R$ 800;
- Geely EX2 Max: R$ 137.800, aumento de R$ 1.000.
Condições especiais para compra do Geely EX2 Pro
Mesmo com o aumento nos preços, a montadora chinesa oferece, durante o mês de outubro, duas condições especiais para a compra do Geely EX2 Pro.
Na primeira opção, para o comprador estar apto e garantir uma taxa zero, é necessário que ele pague 70% do valor do carro como entrada, o que resulta no valor de R$ 87.220.
Após isso, ele deve financiar o restante do valor em 12 parcelas de R$ 3.295.
Já a segunda oferta apresenta um financiamento maior, com parcelas mais baixas, porém com uma taxa de juros de 1,27% ao mês.
Para participar, o comprador deve dar uma entrada equivalente a 69% do valor do carro (R$ 85.974) e parcelar o restante em 60 vezes de R$ 990.
Até quando duram as condições?
As duas ofertas são válidas somente para pessoas físicas e estarão disponíveis até o dia 31 de outubro ou enquanto o estoque durar.
Como é o Geely EX2?
O Geely EX2 é a aposta da montadora para desbancar os hatches 100% elétricos da BYD, o Dolphin e o Dolphin Mini, do topo do mercado brasileiro.
Ao todo, o modelo apresenta 4,14 metros de comprimento, 2,65 m de entre-eixos (mesmo do Volkswagen T-Cross), 1,81 m de largura e 1,58 m de altura.
O hatch elétrico oferece dois porta-malas: um na dianteira, que é menor e suporta 70 litros; outro na traseira, que possui capacidade para 375 litros.
Qual autonomia e motor do Geely EX2?
O conjunto mecânico e as baterias são os mesmas para as duas versões do modelo, Pro e Max.
Com isso, ambos possuem um propulsor traseiro elétrico que gera 116 cv de potência e 15,3 kgfm de torque. De acordo com a montadora, o modelo alcança de 0 a 100 km/h em 9,7 segundos.
Com seus 39,4 kWh de capacidade, a bateria rende ao hatch autonomia de 289 km, segundo o Inmetro.
Como é feita a recarga do Geely EX2?
Para recarregar o modelo, o motorista pode optar por uma corrente direta (DC) a 70 kW. Nessa velocidade, o EX2 pode ser recarregado de 30% a 80% de bateria em apenas 21 minutos.
Já em corrente alternada (AC), a recarga máxima acontece em 6,6 kW de potência, demandando quase 7 horas para carregar de 10% a 100%.
A garantia da bateria é de 8 anos, enquanto a garantia do veículo é de 6 anos.
Equipamentos do Geely EX2
Telas e painel Digital:
- Central multimídia com tela interativa de 14,6 polegadas
- Quadro de instrumentos digital de 8,8 polegadas
Conectividade:
- Integração com Android Auto e Apple CarPlay (com conexão via fio).
Conforto e praticidade
- Chave presencial e sistema de partida por botão
- Saída de ar-condicionado destinada à segunda fileira de passageiros
- Câmera de ré para auxílio em manobras
Dirigibilidade
- Oferta de três modos de condução
Disponibilidade dos itens
- Todos esses equipamentos estão inclusos no veículo desde a sua versão de entrada