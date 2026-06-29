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Gigante dos pneus fecha fábrica após 64 anos e demite 150 funcionários

Cabot Corporation encerrará produção de negro de fumo

Iarla Queiroz
Por
Única fabricante argentina de negro de fumo encerrará atividades
Única fabricante argentina de negro de fumo encerrará atividades - Foto: Iarla Queiroz | Ag. A TARDE | Gemini

A multinacional americana Cabot Corporation anunciou o encerramento definitivo das atividades de sua única unidade industrial na Argentina, colocando fim a uma operação que funcionava há 64 anos. A decisão afeta diretamente cerca de 150 trabalhadores e deve ampliar a dependência do país da importação de um insumo considerado essencial para a fabricação de pneus.

Instalada na cidade de Campana, na província de Buenos Aires, a fábrica era a única produtora argentina de negro de fumo, material utilizado para reforçar a borracha empregada na produção de pneus e de outras peças técnicas da indústria automotiva.

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Fábrica produzia 85 mil toneladas por ano

Em operação desde o início da década de 1960, a unidade chegou a produzir aproximadamente 85 mil toneladas anuais de negro de fumo, segundo dados divulgados pelo portal Somos Pymes.

A principal matéria-prima utilizada na fabricação era fornecida pela refinaria da YPF, em Ensenada, além do uso de gás natural produzido no próprio país.

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Reestruturação global motivou encerramento

A decisão foi oficializada pelo conselho da Cabot Corporation em documento enviado à SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

Segundo o relatório, o fechamento faz parte de um plano de reestruturação global da empresa, que pretende adequar sua capacidade de produção de negro de fumo às atuais condições de demanda do mercado.

O documento informa ainda que a unidade de Campana será totalmente desativada até o fim de 2026. Além da fábrica argentina, o plano também prevê o encerramento de operações da companhia na Holanda.

Embora detalhe os custos relacionados à reestruturação, como indenizações trabalhistas, benefícios aos funcionários e depreciação acelerada dos equipamentos que serão desativados, o documento não especifica esses valores no texto divulgado.

Trabalhadores e sindicato reagem ao anúncio

O fechamento atinge diretamente cerca de 90 funcionários da fábrica, além de outros 60 trabalhadores de empresas terceirizadas responsáveis por serviços como vigilância, refeitório e manutenção, totalizando aproximadamente 150 pessoas impactadas.

Após o anúncio, o Sindicato dos Trabalhadores do Negro de Fumo iniciou mobilizações em frente à unidade industrial e acionou o Ministério do Trabalho da província de Buenos Aires. Uma audiência foi marcada para discutir as condições do encerramento das atividades e os direitos dos empregados.

Cadeia produtiva deve sentir os impactos

Com o fechamento da planta, a Argentina deixará de contar com sua única fonte nacional de negro de fumo, aumentando a dependência das importações para abastecer as fabricantes de pneus instaladas no país.

A decisão também pode gerar impactos indiretos em pequenas e médias empresas ligadas aos setores de logística e manutenção que prestavam serviços para a fábrica.

Outro projeto interrompido com o encerramento das atividades é o plano de autoabastecimento elétrico que vinha sendo desenvolvido na unidade de Campana.

Cenário reflete retração da indústria

O encerramento das operações da Cabot Corporation ocorre em meio a um cenário de retração da indústria argentina, marcado pela redução da demanda interna e pelo aumento da dependência de produtos importados.

Após mais de seis décadas de funcionamento, a fábrica se torna mais um exemplo dos desafios enfrentados pelo setor manufatureiro do país, que acompanha os efeitos da desaceleração econômica sobre a atividade industrial.

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autos economia

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