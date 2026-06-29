Gigante dos pneus fecha fábrica após 64 anos e demite 150 funcionários

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A multinacional americana Cabot Corporation anunciou o encerramento definitivo das atividades de sua única unidade industrial na Argentina, colocando fim a uma operação que funcionava há 64 anos. A decisão afeta diretamente cerca de 150 trabalhadores e deve ampliar a dependência do país da importação de um insumo considerado essencial para a fabricação de pneus.



Instalada na cidade de Campana, na província de Buenos Aires, a fábrica era a única produtora argentina de negro de fumo, material utilizado para reforçar a borracha empregada na produção de pneus e de outras peças técnicas da indústria automotiva.

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Fábrica produzia 85 mil toneladas por ano

Em operação desde o início da década de 1960, a unidade chegou a produzir aproximadamente 85 mil toneladas anuais de negro de fumo, segundo dados divulgados pelo portal Somos Pymes.

A principal matéria-prima utilizada na fabricação era fornecida pela refinaria da YPF, em Ensenada, além do uso de gás natural produzido no próprio país.

Reestruturação global motivou encerramento



A decisão foi oficializada pelo conselho da Cabot Corporation em documento enviado à SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

Segundo o relatório, o fechamento faz parte de um plano de reestruturação global da empresa, que pretende adequar sua capacidade de produção de negro de fumo às atuais condições de demanda do mercado.

O documento informa ainda que a unidade de Campana será totalmente desativada até o fim de 2026. Além da fábrica argentina, o plano também prevê o encerramento de operações da companhia na Holanda.

Embora detalhe os custos relacionados à reestruturação, como indenizações trabalhistas, benefícios aos funcionários e depreciação acelerada dos equipamentos que serão desativados, o documento não especifica esses valores no texto divulgado.

Trabalhadores e sindicato reagem ao anúncio

O fechamento atinge diretamente cerca de 90 funcionários da fábrica, além de outros 60 trabalhadores de empresas terceirizadas responsáveis por serviços como vigilância, refeitório e manutenção, totalizando aproximadamente 150 pessoas impactadas.

Após o anúncio, o Sindicato dos Trabalhadores do Negro de Fumo iniciou mobilizações em frente à unidade industrial e acionou o Ministério do Trabalho da província de Buenos Aires. Uma audiência foi marcada para discutir as condições do encerramento das atividades e os direitos dos empregados.

Cadeia produtiva deve sentir os impactos

Com o fechamento da planta, a Argentina deixará de contar com sua única fonte nacional de negro de fumo, aumentando a dependência das importações para abastecer as fabricantes de pneus instaladas no país.

A decisão também pode gerar impactos indiretos em pequenas e médias empresas ligadas aos setores de logística e manutenção que prestavam serviços para a fábrica.

Outro projeto interrompido com o encerramento das atividades é o plano de autoabastecimento elétrico que vinha sendo desenvolvido na unidade de Campana.

Cenário reflete retração da indústria

O encerramento das operações da Cabot Corporation ocorre em meio a um cenário de retração da indústria argentina, marcado pela redução da demanda interna e pelo aumento da dependência de produtos importados.

Após mais de seis décadas de funcionamento, a fábrica se torna mais um exemplo dos desafios enfrentados pelo setor manufatureiro do país, que acompanha os efeitos da desaceleração econômica sobre a atividade industrial.