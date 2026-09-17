AUTOS
Hyundai Creta 2027 recebe grande mudança no motor e mais; veja preços
Motor 1.0 turbo flex teve potência reduzida de 120 cv para 115 cv
A linha 2027 do Hyundai Creta foi anunciada com duas grandes novidades para o mercado brasileiro. A primeira é a adição da versão Action, antes disponível somente na linha 2026, e também uma redução na potência do motor.
A movimentação de tornar o veículo menos potente se deu como uma estratégia da montadora sul-coreana para fugir do adicional de 0,75 ponto porcentual de Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI).
Vale ressaltar que o motor em questão, o 1.0 turbo flex de quatro cilindros da família TDGi é o mesmo utilizado no novo i20.
Veja tudo sobre a linha 2027 do Hyundai Creta
Preço
A família do SUV compacto atualmente é composta por seis membros, seguindo os seguintes preços:
- Hyundai Creta Action 1.0 TGDi - R$ 119.990
- Hyundai Creta Comfort 1.0 TGDi - R$ 156.590
- Hyundai Creta Limited 1.0 TGDi - R$ 173.390
- Hyundai Creta Platinum 1.0 TGDi - R$ 188.990
- Hyundai Creta Ultimate 1.6 TGDi - R$ 201.590
- Hyundai Creta N-Line 1.6 TGDi - R$ 206.990
Motorização e autonomia
Com a nova mudança, todas as versões do Creta 2027 que utilizam o motor 1.0 TGDi desenvolvem 115 cv e 17,5 kgfm, sempre com câmbio automático de seis marchas.
A autonomia do Creta 2027, de acordo com o, varia de acordo com o tipo de motor usado. Veja:
Modelos que usam o motor 1.0 TGDi
- Consumo com etanol: 8,4 km/l na cidade e 9,0 km/l na estrada;
- Consumo com gasolina: 12,0 km/l na cidade e 12,7 km/l na estrada.
Modelo Ultimate (1.6 TGDi)
- Consumo com etanol: 8,3 km/l na cidade e 9,1 km/l na estrada;
- Consumo com gasolina: 11,8 km/l na cidade e 13,4 km/l na estrada.
Modelo N-Line (1.6 TGDi)
- Consumo com etanol: 8,2 km/l na cidade e 9,4 km/l na estrada;
- Consumo com gasolina:11,7 km/l na cidade e 13,8 km/l na estrada.
Novo modelo na linha
Inicialmente, quando a montadora decidiu atualizar o Creta para a linha 2027, a Hyundai preferiu manter a versão Action na linha 2026. Porém, com a atualização do motor 1.0 turbo, a versão agora está sincronizada com as outras.
Carroceria segue a mesma
A nova linha do Creta manteve as mesmas medidas de carroceria, preservando os 4,33 metros de comprimento, 1,79 m de largura, 1,63 m de altura e distância de 2,61 m entre os eixos.
Já seu porta-malas possui a capacidade de comportar 422 litros. Ficando um pouco acima do seu rival, o Volkswagen T-Cross, que comporta somente 420 litros.
Principais equipamentos de cada versão
- Action 1.0 TGDi (R$ 119.990): versão de entrada com motor 1.0 turbo, seis airbags, piloto automático, ar-condicionado e rodas de liga leve de 16 polegadas.
- Comfort 1.0 TGDi (R$ 156.590): adiciona multimídia de 8 polegadas com conexão sem fio, câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro.
- Limited 1.0 TGDi (R$ 173.390): agrega bancos em couro, ar-condicionado digital dual zone, assistente de permanência em faixa e rodas aro 17.
- Platinum 1.0 TGDi (R$ 188.990): soma telas de 10,25 polegadas, controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma, câmera 360º e banco com ventilação.
- Ultimate 1.6 TGDi (R$ 201.590): atualiza para o motor 1.6 turbo e adiciona teto solar panorâmico, rodas aro 18 e monitor de ponto cego no painel.
- N-Line 1.6 TGDi (R$ 206.990): topo de linha com motor 1.6 turbo, design e acabamento esportivos exclusivos, teto preto e modos de condução configuráveis.