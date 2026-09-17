Hyundai Creta 2027 recebe grande mudança no motor e mais; veja preços

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A linha 2027 do Hyundai Creta foi anunciada com duas grandes novidades para o mercado brasileiro. A primeira é a adição da versão Action, antes disponível somente na linha 2026, e também uma redução na potência do motor.

A movimentação de tornar o veículo menos potente se deu como uma estratégia da montadora sul-coreana para fugir do adicional de 0,75 ponto porcentual de Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI).

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Vale ressaltar que o motor em questão, o 1.0 turbo flex de quatro cilindros da família TDGi é o mesmo utilizado no novo i20.

Veja tudo sobre a linha 2027 do Hyundai Creta

Preço

A família do SUV compacto atualmente é composta por seis membros, seguindo os seguintes preços:

Hyundai Creta Action 1.0 TGDi - R$ 119.990

Hyundai Creta Comfort 1.0 TGDi - R$ 156.590

Hyundai Creta Limited 1.0 TGDi - R$ 173.390

Hyundai Creta Platinum 1.0 TGDi - R$ 188.990

Hyundai Creta Ultimate 1.6 TGDi - R$ 201.590

Hyundai Creta N-Line 1.6 TGDi - R$ 206.990

Hyundai Creta - Foto: Divulgação

Motorização e autonomia

Com a nova mudança, todas as versões do Creta 2027 que utilizam o motor 1.0 TGDi desenvolvem 115 cv e 17,5 kgfm, sempre com câmbio automático de seis marchas.

A autonomia do Creta 2027, de acordo com o, varia de acordo com o tipo de motor usado. Veja:

Modelos que usam o motor 1.0 TGDi

Consumo com etanol: 8,4 km/l na cidade e 9,0 km/l na estrada;

Consumo com gasolina: 12,0 km/l na cidade e 12,7 km/l na estrada.

Hyundai Creta - Foto: Divulgação

Modelo Ultimate (1.6 TGDi)

Consumo com etanol: 8,3 km/l na cidade e 9,1 km/l na estrada;

Consumo com gasolina: 11,8 km/l na cidade e 13,4 km/l na estrada.

Modelo N-Line (1.6 TGDi)

Consumo com etanol: 8,2 km/l na cidade e 9,4 km/l na estrada;

Consumo com gasolina: 11,7 km/l na cidade e 13,8 km/l na estrada.

Hyundai Creta - Foto: Divulgação

Novo modelo na linha

Inicialmente, quando a montadora decidiu atualizar o Creta para a linha 2027, a Hyundai preferiu manter a versão Action na linha 2026. Porém, com a atualização do motor 1.0 turbo, a versão agora está sincronizada com as outras.

Carroceria segue a mesma

A nova linha do Creta manteve as mesmas medidas de carroceria, preservando os 4,33 metros de comprimento, 1,79 m de largura, 1,63 m de altura e distância de 2,61 m entre os eixos.

Já seu porta-malas possui a capacidade de comportar 422 litros. Ficando um pouco acima do seu rival, o Volkswagen T-Cross, que comporta somente 420 litros.

Hyundai Creta - Foto: Divulgação

Principais equipamentos de cada versão