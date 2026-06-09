Mais de 10 carros icônicos vão sair de linha em 2026; saiba quais

O mercado automobilístico global e brasileiro passa por profundas transformações em 2026. A chegada em massa de novas montadoras, o avanço tecnológico e a consolidação dos veículos híbridos e elétricos chineses têm redesenhado o portfólio das grandes marcas.

Como consequência dessa dança das cadeiras, diversos modelos icônicos e consagrados terão sua produção encerrada de forma definitiva até o fim deste ano.

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Veja os modelos que vão deixar o mercado em 2026

Audi RS7

Confirmado como o último representante da prestigiada linha A7 da Audi, o superesportivo disputa o topo da categoria dos sedãs de alto desempenho contra concorrentes como o BMW M8 GranCoupé e o Mercedes-AMG GT 63 4-Door.

O modelo é equipado com um motor 4.0 V8 Biturbo puramente a combustão, que entrega 630 cv e 850 Nm de torque, sem nenhum tipo de assistência elétrica. Sua produção global será encerrada junto com o ano-modelo 2026.

Preço médio no Brasil de acordo com a Tabela Fipe do modelo é de R$ 1.174.627.

Audi RS7 - Foto: Divulgação | Audi

Volkswagen ID.4

O caso do ID.4 é um dos mais atípicos da lista. A montadora alemã deixará de fabricar o modelo atual no próximo ano, mas o encerramento trata-se, na verdade, de um breve hiato estratégico.

A Volkswagen planeja uma reciclagem completa do produto para um futuro próximo, rebatizando-o com um nome comercial de maior apelo popular: ID.Tiguan, seguindo a mesma estratégia adotada para o ID.Polo.

O veículo é oferecido no Brasil prioritariamente pelo serviço de assinatura VW Sign&Drive, com mensalidades a partir de R$ 13.746. Ao término do contrato, o cliente tem a opção de compra do modelo pelo valor residual médio de R$ 309.760.

Volkswagen ID.4 - Foto: Divulgação | Volkswagen

BMW iX

O iX representou o primeiro passo da BMW no desenvolvimento de uma plataforma dedicada exclusivamente a um SUV 100% elétrico. O projeto consolidou-se como um marco para a fabricante devido ao seu conforto, cabine disruptiva e ampla autonomia.

O encerramento de sua produção está confirmado para o final de 2026 nos Estados Unidos, tendência que deve se estender para o restante do continente americano.

No Brasil, os preços variam de acordo com o modelo e ano, partindo de R$ 350.725 e podendo chegar a R$ 791.277.

BMW iX - Foto: Divulgação | BMW

BMW Z4

O segmento de conversíveis perderá uma de suas principais referências. A histórica BMW Z4, que acumulou três gerações ao longo de mais de duas décadas de história, sairá de linha definitivamente. O modelo, que surgiu originalmente para substituir a clássica Z3, ficou tão maduro que forneceu sua plataforma e conjunto mecânico para o desenvolvimento do atual Toyota Supra (MK 5).

No Brasil, uma BMW Z4 pode ser encontrada de R$ 205.000 a R$ 370.000 para modelos usados e seminovos. Já para unidades zero quilômetro, o valor pode ultrapassar a marca de R$ 780.000.

BMW Z4 - Foto: Divulgação | BMW

Jaguar F-Pace

O último modelo a combustão da Jaguar sairá de linha para viabilizar um rebranding total da fabricante britânica. A decisão deixará a montadora sem nenhum modelo comercializável em portfólio por um período, até que o Type 01 — um sedã 100% elétrico de ultra-luxo — entre em produção regular, o que está previsto para ocorrer em 2028.

No mercado brasileiro, modelos do Jaguar F-Pace zero km ou seminovos podem ser encontrados com preços variando de 519.000 e R$ 731.000. Já versões mais antigas e mais rodadas podem ser encontrados no mercado de usados a partir de R$ 130.000.

BMW Série 8

O cupê de luxo que ocupa o topo da gama da marca bávara sairá do mercado acompanhando o movimento de seu rival direto, o Audi A7. Contudo, a ausência deve ser temporária, uma vez que a BMW já emitiu sinais de que estuda o retorno da linhagem no futuro, embora ainda não se saiba se ela manterá o mesmo formato de carroceria e motorização.

Vale relembrar que o modelo já foi comercializado no Brasil, mas, atualmente, pode ser adquirido somente via importação. Os valores variam conforme o ano e a versão, oscilando entre R$ 550.000 e R$ 1.100.000 dependendo do nível de blindagem e conservação.

BMW Série 8 - Foto: Divulgação | BMW

Lexus LS

A divisão de luxo da Toyota anunciou a aposentadoria do sedã que transformou a reputação da marca no mundo. O Lexus LS foi o responsável por quebrar o estigma de que apenas engenheiros europeus sabiam construir sedãs de luxo de ponta. Com o fim de sua produção, a linha de três volumes da marca japonesa ficará restrita aos modelos IS (compacto) e ES (médio).

No mercado de usados, o preço do Lexus LS 2020 gira em torno de R$ 787.000,00, conforme a Tabela FIPE

Lexus LS - Foto: Divulgação | Lexus

Toyota Supra (MK 5)

A Toyota decidiu aposentar a lendária linhagem "Supra" apenas sete anos após o seu badalado relançamento em 2020. Batizado oficialmente como GR Supra (e popularizado pela geração MK 5), o cupê esportivo se despede sem nunca ter sido comercializado oficialmente pela marca em território brasileiro, restando apenas unidades trazidas via importação independente.

Lexus LC 500

Mesmo quase uma década após a sua estreia global, o design do LC 500 permanecia atual e vanguardista. O ano de 2026, porém, decreta o fim das opções cupê e conversível do modelo, conhecido por ostentar um dos últimos motores V8 5.0 aspirados do mercado mundial. O bólido nunca fez parte do portfólio oficial da Lexus no Brasil.

Volvo V90

A tradicional linha de peruas (station wagons) da Volvo perde o seu maior expoente. O fim da V90 dá sequência ao plano estratégico de eletrificação e foco em SUVs da marca sueca.

O modelo convencional já havia deixado o mercado, e a fabricante mantinha apenas a variante aventureira Cross Country. O modelo nunca foi vendido de forma regular no mercado brasileiro.

Volvo V90 - Foto: Divulgação | Volvo

Tesla Model S

Um dos pioneiros do mercado de elétricos de luxo de grande autonomia, o Model S foi o automóvel responsável por consolidar a Tesla como uma potência global.

Após mais de uma década de mercado e dezenas de atualizações de software e motorização, o sedã sairá de linha de forma definitiva no final de 2026.

Tesla Model X

Acompanhando o sedã irmão de plataforma, o SUV de grande porte com as icônicas portas traseiras em estilo "asa de gaivota" também encerra seu ciclo em 2026. Para cobrir a lacuna dos SUVs de três fileiras de assentos, a Tesla planeja lançar uma variante alongada do Model Y nos próximos anos.