Hyundai Creta na frente: veja o ranking dos 15 carros mais vendidos no Brasil
Modelo registrou 4.976 unidades emplacadas em setembro, superando importantes concorrentes
Por Jair Mendonça Jr
A Hyundai comemora a hegemonia no mercado automotivo brasileiro com o Hyundai Creta. O SUV compacto consolidou-se como o veículo mais vendido no segmento de varejo (vendas diretas ao consumidor final) em setembro de 2025.
Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o modelo registrou 4.976 unidades emplacadas no mês, superando importantes concorrentes.
O resultado é significativo, pois consolida a liderança do Creta pelo terceiro ano consecutivo entre o público particular, após ter encerrado 2023 e 2024 na primeira posição.
No acumulado do ano de 2025, o Creta já contabiliza 43.198 unidades vendidas, abrindo uma vantagem de 6.752 carros sobre o segundo colocado.
O bom desempenho da Hyundai é impulsionado, em parte, pela atualização da linha 2025/2026 do Creta, que trouxe novos recursos de tecnologia e versões mais potentes.
A variante Ultimate, por exemplo, que utiliza um motor 1.6 turbo GDI, dobrou suas vendas em comparação com a antiga versão aspirada, demonstrando o acerto da marca coreana em suas estratégias de produto.
15 carros mais vendidos em setembro de 2025
- Hyundai Creta – 4.976 emplacamentos
- Volkswagen Polo – 4.542
- Toyota Corolla Cross – 4.122
- Chevrolet Onix – 4.026
- Volkswagen Tera – 3.916
- Fiat Strada – 3.785
- Fiat Fastback – 3.792
- Chevrolet Tracker – 3.763
- Honda HR-V – 3.569
- Caoa Chery Tiggo 7 – 3.506
- Volkswagen Nivus – 3.492
- Fiat Argo – 3.484
- Hyundai HB20 – 3.328
- BYD Dolphin Mini – 3.067
- Nissan Kicks – 2.945
- Fiat Toro – 2.237
- Ford Ranger – 2.160
- Toyota Hilux – 2.013
