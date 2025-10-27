Menu
HOME > AUTOS
HEGEMONIA

Hyundai Creta na frente: veja o ranking dos 15 carros mais vendidos no Brasil

Modelo registrou 4.976 unidades emplacadas em setembro, superando importantes concorrentes

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

27/10/2025 - 11:52 h | Atualizada em 27/10/2025 - 12:03
SUV compacto consolidou-se como o veículo mais vendido no segmento de varejo
SUV compacto consolidou-se como o veículo mais vendido no segmento de varejo

A Hyundai comemora a hegemonia no mercado automotivo brasileiro com o Hyundai Creta. O SUV compacto consolidou-se como o veículo mais vendido no segmento de varejo (vendas diretas ao consumidor final) em setembro de 2025.

Leia Também:

BYD faz o primeiro carregamento de veículos montados em Camaçari
Amarelinhos de Salvador serão renovados com veículos mais sustentáveis
Aditivos para veículos: mitos, riscos e a verdade sobre o desempenho

Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o modelo registrou 4.976 unidades emplacadas no mês, superando importantes concorrentes.

O resultado é significativo, pois consolida a liderança do Creta pelo terceiro ano consecutivo entre o público particular, após ter encerrado 2023 e 2024 na primeira posição.

No acumulado do ano de 2025, o Creta já contabiliza 43.198 unidades vendidas, abrindo uma vantagem de 6.752 carros sobre o segundo colocado.

O bom desempenho da Hyundai é impulsionado, em parte, pela atualização da linha 2025/2026 do Creta, que trouxe novos recursos de tecnologia e versões mais potentes.

A variante Ultimate, por exemplo, que utiliza um motor 1.6 turbo GDI, dobrou suas vendas em comparação com a antiga versão aspirada, demonstrando o acerto da marca coreana em suas estratégias de produto.

Hyundai Creta tem 45.908 unidades vendidas para pessoas físicas
Hyundai Creta tem 45.908 unidades vendidas para pessoas físicas | Foto: Divulgação Hyundai

15 carros mais vendidos em setembro de 2025

  1. Hyundai Creta – 4.976 emplacamentos
  2. Volkswagen Polo – 4.542
  3. Toyota Corolla Cross – 4.122
  4. Chevrolet Onix – 4.026
  5. Volkswagen Tera – 3.916
  6. Fiat Strada – 3.785
  7. Fiat Fastback – 3.792
  8. Chevrolet Tracker – 3.763
  9. Honda HR-V – 3.569
  10. Caoa Chery Tiggo 7 – 3.506
  11. Volkswagen Nivus – 3.492
  12. Fiat Argo – 3.484
  13. Hyundai HB20 – 3.328
  14. BYD Dolphin Mini – 3.067
  15. Nissan Kicks – 2.945
  16. Fiat Toro – 2.237
  17. Ford Ranger – 2.160
  18. Toyota Hilux – 2.013

x