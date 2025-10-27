Hyundai Creta na frente: veja o ranking dos 15 carros mais vendidos no Brasil

SUV compacto consolidou-se como o veículo mais vendido no segmento de varejo - Foto: Divulgação Hyundai

A Hyundai comemora a hegemonia no mercado automotivo brasileiro com o Hyundai Creta. O SUV compacto consolidou-se como o veículo mais vendido no segmento de varejo (vendas diretas ao consumidor final) em setembro de 2025.

Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o modelo registrou 4.976 unidades emplacadas no mês, superando importantes concorrentes.

O resultado é significativo, pois consolida a liderança do Creta pelo terceiro ano consecutivo entre o público particular, após ter encerrado 2023 e 2024 na primeira posição.

No acumulado do ano de 2025, o Creta já contabiliza 43.198 unidades vendidas, abrindo uma vantagem de 6.752 carros sobre o segundo colocado.

O bom desempenho da Hyundai é impulsionado, em parte, pela atualização da linha 2025/2026 do Creta, que trouxe novos recursos de tecnologia e versões mais potentes.

A variante Ultimate, por exemplo, que utiliza um motor 1.6 turbo GDI, dobrou suas vendas em comparação com a antiga versão aspirada, demonstrando o acerto da marca coreana em suas estratégias de produto.

Hyundai Creta tem 45.908 unidades vendidas para pessoas físicas | Foto: Divulgação Hyundai

