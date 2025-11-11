Menu
MISTÉRIO DESVENDADO

O que consome mais: vidro aberto e ar desligado ou o contrário?

A resposta, ao contrário do que muitos pensam, não é única

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

11/11/2025 - 15:27 h
Na cidade, manter janelas abertas e o ar desligado é a opção mais econômica
O mistério sobre um dos maiores mitos sobre economia de combustível, foi desvendado: ligar o ar-condicionado e dirigir com os vidros abertos consome menos combustível? A resposta, ao contrário do que muitos pensam, não é única e depende crucialmente da velocidade do veículo.

Segundo especialistas em engenharia automotiva, em velocidades mais baixas, típicas do trânsito urbano (abaixo de 80 km/h), a resistência aerodinâmica causada pelos vidros abertos é mínima e, por isso, desprezível.

Nessas condições, o compressor do ar-condicionado exige mais potência do motor, aumentando o consumo de combustível em cerca de 10% a 20%. Portanto, para o perímetro urbano, manter as janelas abertas e o ar desligado é a opção mais econômica.

Nas rodovias, no entanto, a situação se inverte completamente em velocidades de rodovia (acima de 80 ou 90 km/h). Com os vidros abertos, o carro sofre um aumento significativo no arrasto aerodinâmico (resistência do ar), que funciona como um "paraquedas".

Para superar essa força, o motor precisa trabalhar muito mais, resultando em um consumo de combustível superior ao gasto para manter o ar-condicionado ligado.

Testes e estudos indicam que, em viagens longas e rápidas, a eficiência aerodinâmica do carro com os vidros fechados supera o custo energético do ar-condicionado. A regra de ouro é:

  • Baixa velocidade: Vidros abertos.
  • Alta velocidade: Ar-condicionado ligado.

Para economizar de verdade, a dica é manter a manutenção do veículo em dia e adotar uma direção suave, evitando acelerações e frenagens bruscas.

x