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Quer gastar pouco? 5 carros usados que custam menos de R$ 30 mil

Modelos usados incluem sedãs, hatches e SUV com bom espaço

Iarla Queiroz
Por
Fiat Palio Fire Celebration entre 2008 e 2010
Fiat Palio Fire Celebration entre 2008 e 2010 - Foto: Divulgação

O preço dos carros novos no Brasil está cada vez mais distante do bolso de muitos consumidores. Atualmente, até mesmo os modelos de entrada já ultrapassam a faixa dos R$ 30 mil, tornando o mercado de usados uma alternativa para quem busca economizar na compra.

Mesmo com o orçamento limitado, ainda é possível encontrar veículos com diferentes propostas nessa faixa de preço. Entre as opções estão hatches econômicos, sedãs espaçosos e até SUV com tração 4x4.

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Além de gastar menos na compra, uma negociação pode ajudar o consumidor a reservar parte do dinheiro para eventuais reparos ou até para instalar uma central multimídia. Confira cinco opções que podem ser encontradas por menos de R$ 30 mil.

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Chevrolet Astra 2003

O Chevrolet Astra pode ser uma alternativa para quem procura um carro maior sem ultrapassar o orçamento. O sedã conta com porta-malas de 460 litros e recebeu uma atualização visual que manteve o modelo com aparência atualizada.

Equipado com motor 2.0 turbo a gasolina de 116 cv, o modelo pode ser encontrado na faixa entre R$ 20 mil e R$ 30 mil. As unidades disponíveis nesse valor contam com câmbio manual de cinco marchas.

Entre os equipamentos estão vidros e travas elétricas, além de direção hidráulica.

Chevrolet Astra 2003
Chevrolet Astra 2003 - Foto: Divulgação

Fiat Palio Fire Celebration entre 2008 e 2010

Conhecido pela manutenção simples e pelo baixo custo de uso, o Fiat Palio é outra opção para quem precisa de um carro para o dia a dia.

As versões Celebration são equipadas com motor 1.0 Fire Flex, capaz de entregar até 66 cv e 9,1 kgfm, associado a um câmbio manual de cinco velocidades.

Dependendo da unidade, o modelo pode trazer ar-condicionado, vidros dianteiros elétricos, preparação para som e direção hidráulica.

Fiat Palio Fire Celebration entre 2008 e 2010
Fiat Palio Fire Celebration entre 2008 e 2010 - Foto: Divulgação

Ford EcoSport de 2002 a 2009

Para quem quer um SUV gastando menos de R$ 30 mil, a primeira geração do Ford EcoSport aparece entre as alternativas. O modelo oferece diferentes configurações de motor e pode atender a propostas distintas.

Nas versões mais acessíveis, é possível encontrar motores 1.0 de 95 cv ou 1.6, que chega a 116 cv nas configurações flex.

Já quem procura um modelo com perfil mais aventureiro pode encontrar unidades com motor 2.0 de até 145 cv e tração 4x4. Essas configurações chegaram ao mercado em 2005 e, apesar de serem mais valorizadas, ainda podem aparecer abaixo dos R$ 30 mil.

Ford EcoSport de 2002 a 2009
Ford EcoSport de 2002 a 2009 - Foto: Divulgação

Volkswagen Fox 2010

O Volkswagen Fox recebeu uma atualização em 2010, com mudanças tanto na carroceria quanto no interior. A partir dessa fase, o modelo passou a contar com um painel atualizado e computador de bordo.

Grande parte das unidades também oferece trio elétrico, direção hidráulica, ar-condicionado e rádio de fábrica.

O motor 1.0 VHT Total Flex, de até 76 cv, é mais comum na faixa próxima dos R$ 20 mil. Já as versões 1.6 VHT Total Flex, com 104 cv, costumam custar mais, mas ainda é possível encontrar algumas unidades com câmbio manual por menos de R$ 30 mil.

Volkswagen Fox 2010
Volkswagen Fox 2010 - Foto: Divulgação

Honda Fit 2004 e 2005

O Honda Fit de primeira geração é conhecido pela durabilidade e aparece como uma opção para quem busca um usado com boa reputação mecânica.

O Fit utiliza motor 1.4 8V i-DSI de 80 cv e 11,8 kgfm, podendo ser encontrado com câmbio manual ou transmissão CVT.

Mesmo as unidades automáticas podem aparecer por menos de R$ 30 mil. Nas versões LXL, o modelo ainda oferece rodas de liga leve, duplo airbag, ABS e CD player.

Honda Fit 2004 e 2005
Honda Fit 2004 e 2005 - Foto: Divulgação
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