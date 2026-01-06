Querendo comprar um carro zero? Saiba quais são os 10 mais baratos de 2026

Renault Kwid Zen - Foto: Divulgação | Renault

O ano de 2026 começou e com isso o mercado de automóveis se movimenta com diversas variações de preços, com isso, uma dúvida paira no ar: qual o carro mais barato de 2026?

Atualmente, a lista com 10 componentes conta com diversos modelos incluindo SUVs e um elétrico. Vale ressaltar que o catálogo é composto somente pelo modelo mais barato de cada veículo.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Somado a isso, vale ressaltar que os valores são referentes às tabelas públicas de cada fabricante referente ao mês de janeiro de 2026.

Confira os carros mais baratos do Brasil em 2026

10º- Renault Kwid E-Tech

O modelo E-Tech do queridinho Kwid, que recebeu algumas mudanças visuais no mês de outubro de 2025, abre a lista sendo o carro elétrico mais barato do Brasil até o momento.

Ele é vendido em somente uma versão, nomeada como Techno. Por mais que o carro seja um compacto, ele vem equipado com diversas funcionalidades, como:

câmera de ré;

controle de estabilidade;

limitador de velocidade;

frenagem de emergência;

sistema de monitoramento da pressão dos pneus;

sensor de fadiga;

reconhecimento de placas de velocidade.

O compacto é equipado com um motor elétrico síncrono de imãs permanentes de 65 cv de potência e 11,5 kgfm com uma bateria de 27 kWh, que, de acordo com o Inmetro, tem uma autonomia de 180 km.

Seu câmbio é composto por uma marcha única mais a ré, e seu porta-malas comporta até 290 litros, de acordo com a montadora.

Preço

Atualmente o Renault Kwid E-Tech está com o preço definido em R$ 99.990.

Renault Kwid E-Tech | Foto: Divulgação Renault

9º- Chevrolet Onix 1.0 MT

O modelo de entrada do Chevrolet Onix também passou por reformulações visuais no ano de 2025, assim como o Kwid E-Tech, porém seu motor segue o mesmo, um 1.0 aspirado de três cilindros de 82 cv e 10,6 kgfm.

Entre seus principais equipamentos estão inclusos:

seis airbags;

ar-condicionado;

assistente de partida em rampa;

chave com sensor de aproximação;

central multimídia MyLink com tela de oito polegadas;

controle eletrônico de estabilidade e tração.

De acordo com o Inmetro, o consumo do motor do Onix 1.0 possui algumas variações, sendo 9,6 km/l na cidade e 11,9 km/l na estrada com etanol ou 13,8 km/l na cidade e 16,9 km/l na estrada com gasolina.

Preço

Seu preço em 2026 está definido para R$ 99.990, assim como o Renault Kwid E-Tech.

Chevrolet Onix | Foto: Divulgação | Chevrolet

8º- Hyundai HB20 Comfort 1.0

O HB20 Confort é a versão mais barata do hatch queridinho dos brasileiros. Equipado com um motor 1.0 Kappa 12V de três cilindros de 80 cv de potência e 10,2 kgfm de torque.

Seu consumo, assim como o do Onix varia entre gasolina e etanol, sendo:9,9 km/l na cidade e 10,7 km/l na estrada com etanol | 13,3 km/l na cidade e 15,4 km/l na estrada com gasolina.

Preço

Atualmente, o HB20 Comfort 1.0 está precificado por R$ 95.190.

Hyundai HB20 | Foto: Divulgação | Hyundai

7º- Citroën Basalt Feel 1.0 MT

Representando a classe dos SUVs na lista dos mais baratos do Brasil, em sétimo lugar ficou o Citroën Basalt Feel 1.0 MT, que chega equipado com um motor 1.0 Firefly de três cilindros de até 75 cv e 10,7 kgfm com câmbio manual de cinco marchas.

Com um câmbio manual de cinco marchas, o carro tem uma autonomia definida em 9,2 km/l na cidade e 10,1 km/l na estrada com etanol | 13,2 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada com gasolina

Preço

Seu valor foi definido pela montadora francesa em R$ 94.990.

Citroën Basalt Feel 1.0 MT | Foto: Divulgação | Citroën

6º- Volkswagen Polo Track

Dono do posto de carro de passeio mais vendido no Brasil em 2025, o Polo Track conta com um motor 1.0 aspirado de três cilindros que entrega até 84 cv e 10,3 kgfm com câmbio manual de cinco marchas.

Seu consumo fica por volta dos 9,4 km/l na cidade e 10,8 km/l na estrada com etanol | 13,7 km/l na cidade e 15,2 km/l na estrada com gasolina

Preço

O carro de passeio mais vendido no ano de 2025, abre o ano de 2026 com o preço de R$ 93.660.

Volkswagen Polo | Foto: Divulgação | Volkswagen

5º- Peugeot 208 Style

O Peugeot 208 já recebeu modelos híbridos desde o final do ano passado, porém o modelo que marca presença nesta lista é o Style, que também conta com um motor 1.0 Firefly de 75 cv de potência e 10,7 kgfm de torque.

Preço

Mesmo com um motor semelhante ao do Citroën Basalt, seu preço é fica em R$ 92.990.

Peugeot 208 Style | Foto: Divulgação | Peugeot

4º- Fiat Argo 1.0

O Fiat Argo é um dos carros menos modernos da lista, visto que ele é praticamente o mesmo carro desde seu lançamento, no ano de 2017.

Sua configuração de entrada não possui um nome diferenciado, trazendo o mesmo motor Firefly 1.0.

Preço

Seu valor é o mesmo que o Peugeot 208 Style, chegando aos R$ 92.990.

Fiat Argo | Foto: Divulgação | Fiat

3º- Fiat Mobi Like

Abrindo a terceira posição da lista está o Fiat Mobi Like, sendo o terceiro modelo consecutivo a utilizar o modelo 1.0 Firefly.

Preço

Este é o primeiro modelo a sair da casa dos noventa mil, batendo o valor de R$ 81.060.

Fiat Mobi Like | Foto: Divulgação | Fiat

2º- Renault Kwid Zen

Mais uma versão do Kwid está na lista, desta vez o Zen, que já ocupou o posto de carro mais barato do Brasil. Seu motor é um 1.0 de três cilindros de até 71 cv de potência e 10 kgfm de torque.

Já seu consumo fica com base de 10,8 km/l na cidade e 11 km/l na estrada com etanol | 15,3 km/l na cidade e 15,7 km/l km/l na estrada com gasolina.

Preço

O valor do antigo carro mais barato do Brasil atualmente é de R$ 76.090.

Renault Kwid Zen | Foto: Divulgação | Renault

1º Citroën C3 Live

O dono do posto de carro mais barato do Brasil no ano de 2026 é o Citroën C3 Live. O veículo também é equipado com o motor 1.0 Firefly de 75 cv de potência e 10,7 kgfm de torque.

Preço

O preço do carro mais barato do Brasil atualmente é de R$ 75.990.