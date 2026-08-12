NOVO MODELO MAIS BARATO
Renault Kardian 2027 chega ao Brasil mais barato e faz até 14,8 km/l
Montadora revelou os preços, motorização e economia da nova linha
A Renault apresentou, nesta quarta-feira, 12, a linha 2027 do SUV Kardianno Brasil. A nova linha do SUV de entrada chega com uma nova variante mais barata que as originais, além de motores a combustão com autonomia homologada de até 14,8 km/l.
Vale ressaltar que o modelo chegou ao Brasil com uma importante missão: marcar um novo momento em posicionamento e qualidade dos produtos da Renault.
Atualmente, o Kardian ocupa uma faixa estratégica no mercado de automóveis atual, visto que concorre com carros como Fiat Pulse, Volkswagen T-Cross e Chevrolet Sonic.
Veja tudo sobre o Renault Kardian 2027
Motorização
Para a linha 2027, todas as versões do Renault Kardian são equipadas com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros TCe com 120 cv de potência com gasolina e 125 cv com etanol, enquanto o torque é sempre de 22,4 kgfm.
Câmbio
O câmbio é sempre de seis marchas, porém, com uma caixa manual na versão mais barata e um automatizado de dupla embreagem nas demais.
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Autonomia
Vale ressaltar que, de acordo com o Inmetro, justamente a versão manual apresenta uma maior economia dentre as outras. O modelo Evolution MT faz 8,6 km/l em ciclo urbano e 10,2 km/l em ciclo rodoviário com etanol. Com gasolina, as médias são de 12,4 km/l e 14,8 km/l, respectivamente.
Já o Kardian com câmbio de dupla embreagem faz 8,8 km/l na cidade e 9,8 km/l na estrada quando abastecido com etanol. Com gasolina no tanque, os números sobem para 12,2 km/l e 13,8 km/l, respectivamente.
Dimensões
No quesito tamanho, todas as versões medem os mesmos 4,11 metros de comprimento, 2,60 m de entre-eixos, 1,60 m de altura e 1,75 m de largura.
Já o porta-malas do Renault Kardian consegue ocupar até 358 litros de bagagens.
Preços
Os modelos à venda do Kardian partem de R$ 113.990 e podem chegar a R$ 146.590, porém, a versão mais barata conta com um desfalque em alguns equipamentos, que podem ser comprados em um kit à parte por R$ 1.839, tornando-a a segunda versão mais em conta.
Confira a tabela de preços do Renault Kardian.
- Evolution MT: R$ 114.590.
- Authentic: R$ 113.990*
- Evolution: R$ 124.590.
- Techno: R$ 134.590
- Iconic: R$ 146.590
Equipamentos do Renault Kardian
Original de fábrica, todos os modelos do Kardian apresentam:
- Seis airbags;
- Sensor de estacionamento traseiro;
- Controles eletrônicos de tração e estabilidade;
- Monitoramento de pressão dos pneus;
- Ar-condicionado digital;
- Painel de instrumentos digital;
- Assistente de partida em rampa.
Veja o equipamento de cada variação
Renault Kardian Evolution MT 2027 (R$ 114.590)
- seis airbags;
- Controlador de velocidade e limitador de velocidade;
- assistente de partida;
- sensores de estacionamento traseiro;
- Controles eletrônicos de estabilidade e tração;
- monitoramento de pressão dos pneus;
- Cluster digital de 7”;
- Ar-condicionado digital;
- Retrovisores externos com ajuste elétrico;
- Faróis de LED, rodas de 16”;
- Vidro do motorista com função one-touch e antiesmagamento;
- protetor de cárter;
- cobertura do porta-malas;
- Iluminação do porta-luvas;
- Transmissão manual de seis velocidades;
- Itens opcionais: pack multimídia (openR link + câmera de ré): R$ 1.200.
Renault Kardian Authentic 2027 (R$ 113.990)
Em tese, esse modelo seria o mais barato da linha, porém, ele não conta com algumas opções que todas as outras versões apresentam, e, para garantir esses equipamentos, o comprador precisa desembolsar R$ 1.839, que resulta em um custo final de R$ 115.829.
Na sua lista de equipamentos, o Kardian Authentic 2027 conta com:
- Todos os itens da Evolution MT;
- Transmissão EDC de seis velocidades com paddle shifts, mas sem protetor de cárter;
- cobertura do porta-malas;
- Iluminação do porta-luvas;
- Itens opcionais: pack AFS (protetor de cárter + câmera de ré + cobertura do porta-malas): R$ 1.839.
Renault Kardian Evolution 2027 (R$ 124.590)
- Todos os itens da Authentic;
- protetor de cárter;
- cobertura do porta-malas;
- Iluminação do porta-luvas;
- Itens opcionais: pack multimídia (openR link + câmera de ré): R$ 1.200 e pack safety (ADAS + pack multimídia): R$ 4.100.
Renault Kardian Techno 2027 (R$ 134.590)
- Todos os itens da Evolution;
- Controle de velocidade adaptativo;
- frenagem automática de emergência;
- Alerta de colisão frontal;
- Freio de estacionamento eletrônico;
- Painéis e volante com acabamento em revestimento premium;
- Rodas de liga leve de 17” diamantadas;
- Chave presencial do tipo cartão;
- Partida remota do motor;
- Saídas USB-C para o banco traseiro;
- Carregador de celular por indução;
- Nova central multimídia OpenR Link de 10”;
- Seis alto-falantes e câmera de ré;
- Itens opcionais: teto bicolor: R$ 1.700 e pack Connect Techno (serviços conectados): R$ 2.400.
Renault Kardian Iconic 2027 (R$ 146.590)
- todos os itens da Techno;
- Câmera multiview;
- Alerta de ponto cego;
- Alerta de distância segura;
- Acendimento automático dos faróis altos;
- sensores de estacionamento frontal;
- Faróis de neblina em LED;
- sensor crepuscular;
- Modos de condução Normal, Eco e Sport;
- Iluminação dinâmica e personalizável no interior;
- Teto bicolor preto Nacré ou prata Étoile;
- Badge lateral “iconic”;
- Skis na cor prata acetinada e grade frontal em preto brilhante;
- Itens opcionais: pack Connect Iconic (serviços conectados + revestimento premium + antena shark): R$ 3.590.