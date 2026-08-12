Renault Kardian 2027 chega ao Brasil mais barato e faz até 14,8 km/l

Siga o A TARDE no Google

A Renault apresentou, nesta quarta-feira, 12, a linha 2027 do SUV Kardianno Brasil. A nova linha do SUV de entrada chega com uma nova variante mais barata que as originais, além de motores a combustão com autonomia homologada de até 14,8 km/l.

Vale ressaltar que o modelo chegou ao Brasil com uma importante missão: marcar um novo momento em posicionamento e qualidade dos produtos da Renault.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Atualmente, o Kardian ocupa uma faixa estratégica no mercado de automóveis atual, visto que concorre com carros como Fiat Pulse, Volkswagen T-Cross e Chevrolet Sonic.

Veja tudo sobre o Renault Kardian 2027

Motorização

Para a linha 2027, todas as versões do Renault Kardian são equipadas com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros TCe com 120 cv de potência com gasolina e 125 cv com etanol, enquanto o torque é sempre de 22,4 kgfm.

Motor do Renault Kardian - Foto: Divulgação

Câmbio

O câmbio é sempre de seis marchas, porém, com uma caixa manual na versão mais barata e um automatizado de dupla embreagem nas demais.

Autonomia

Vale ressaltar que, de acordo com o Inmetro, justamente a versão manual apresenta uma maior economia dentre as outras. O modelo Evolution MT faz 8,6 km/l em ciclo urbano e 10,2 km/l em ciclo rodoviário com etanol. Com gasolina, as médias são de 12,4 km/l e 14,8 km/l, respectivamente.

Já o Kardian com câmbio de dupla embreagem faz 8,8 km/l na cidade e 9,8 km/l na estrada quando abastecido com etanol. Com gasolina no tanque, os números sobem para 12,2 km/l e 13,8 km/l, respectivamente.

Dimensões

No quesito tamanho, todas as versões medem os mesmos 4,11 metros de comprimento, 2,60 m de entre-eixos, 1,60 m de altura e 1,75 m de largura.

Já o porta-malas do Renault Kardian consegue ocupar até 358 litros de bagagens.

Lateral do Renault Kardian - Foto: Divulgação

Preços

Os modelos à venda do Kardian partem de R$ 113.990 e podem chegar a R$ 146.590, porém, a versão mais barata conta com um desfalque em alguns equipamentos, que podem ser comprados em um kit à parte por R$ 1.839, tornando-a a segunda versão mais em conta.

Confira a tabela de preços do Renault Kardian.

Evolution MT: R$ 114.590.

Authentic: R$ 113.990*

Evolution: R$ 124.590.

Techno: R$ 134.590

Iconic: R$ 146.590

Equipamentos do Renault Kardian

Original de fábrica, todos os modelos do Kardian apresentam:

Seis airbags;

Sensor de estacionamento traseiro;

Controles eletrônicos de tração e estabilidade;

Monitoramento de pressão dos pneus;

Ar-condicionado digital;

Painel de instrumentos digital;

Assistente de partida em rampa.

Renault Kardian - Foto: Divulgação

Veja o equipamento de cada variação

Renault Kardian Evolution MT 2027 (R$ 114.590)

seis airbags;

Controlador de velocidade e limitador de velocidade;

assistente de partida;

sensores de estacionamento traseiro;

Controles eletrônicos de estabilidade e tração;

monitoramento de pressão dos pneus;

Cluster digital de 7”;

Ar-condicionado digital;

Retrovisores externos com ajuste elétrico;

Faróis de LED, rodas de 16”;

Vidro do motorista com função one-touch e antiesmagamento;

protetor de cárter;

cobertura do porta-malas;

Iluminação do porta-luvas;

Transmissão manual de seis velocidades;

Itens opcionais: pack multimídia (openR link + câmera de ré): R$ 1.200.

Renault Kardian Authentic 2027 (R$ 113.990)

Em tese, esse modelo seria o mais barato da linha, porém, ele não conta com algumas opções que todas as outras versões apresentam, e, para garantir esses equipamentos, o comprador precisa desembolsar R$ 1.839, que resulta em um custo final de R$ 115.829.

Na sua lista de equipamentos, o Kardian Authentic 2027 conta com:

Todos os itens da Evolution MT;

Transmissão EDC de seis velocidades com paddle shifts, mas sem protetor de cárter;

cobertura do porta-malas;

Iluminação do porta-luvas;

Itens opcionais: pack AFS (protetor de cárter + câmera de ré + cobertura do porta-malas): R$ 1.839.

Renault Kardian Evolution 2027 (R$ 124.590)

Todos os itens da Authentic;

protetor de cárter;

cobertura do porta-malas;

Iluminação do porta-luvas;

Itens opcionais: pack multimídia (openR link + câmera de ré): R$ 1.200 e pack safety (ADAS + pack multimídia): R$ 4.100.

Renault Kardian Techno 2027 (R$ 134.590)

Todos os itens da Evolution;

Controle de velocidade adaptativo;

frenagem automática de emergência;

Alerta de colisão frontal;

Freio de estacionamento eletrônico;

Painéis e volante com acabamento em revestimento premium;

Rodas de liga leve de 17” diamantadas;

Chave presencial do tipo cartão;

Partida remota do motor;

Saídas USB-C para o banco traseiro;

Carregador de celular por indução;

Nova central multimídia OpenR Link de 10”;

Seis alto-falantes e câmera de ré;

Itens opcionais: teto bicolor: R$ 1.700 e pack Connect Techno (serviços conectados): R$ 2.400.

Renault Kardian Iconic 2027 (R$ 146.590)