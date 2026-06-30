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Tesla leva às ruas carro autônomo sem volante nem pedais

Veículo é desenvolvido para transportar até duas pessoas

Isabela Cardoso
Por
Cybercab sem volante e pedais
Cybercab sem volante e pedais - Foto: Divulgação/Tesla

A Tesla iniciou uma nova etapa no desenvolvimento do Cybercab, seu futuro robotáxi totalmente autônomo. A empresa colocou em circulação, nas ruas de Austin, no estado do Texas (EUA), uma versão de produção do veículo, que chama atenção por dispensar completamente volante e pedais.

Os testes acontecem em vias públicas, mas ainda são realizados sob monitoramento. Durante cada viagem, um profissional acompanha o funcionamento do sistema a bordo para avaliar o desempenho da tecnologia em condições reais de tráfego.

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Robotáxi entra em fase decisiva

Desenvolvido para transportar até duas pessoas, o Tesla Cybercab foi concebido para operar exclusivamente com direção autônoma, sem qualquer intervenção humana durante o trajeto.

Nesta fase, porém, a fabricante adota um modelo supervisionado. Embora o veículo conduza sozinho, um monitor de segurança permanece no banco do passageiro para acompanhar o comportamento do sistema e registrar possíveis falhas.

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Imagens divulgadas na rede social X, de Elon Musk, mostram o robotáxi circulando pelas ruas de Austin. Segundo a Tesla, o objetivo é validar a versão final do modelo antes de sua futura operação comercial.

Projeto foi apresentado há dois anos

O Cybercab não é uma novidade. A Tesla revelou o conceito do veículo há cerca de dois anos, quando apresentou a proposta de criar uma plataforma de transporte por aplicativo baseada exclusivamente em carros autônomos.

Desde então, a empresa vem aprimorando a tecnologia de direção sem motorista e ampliando os testes para aproximar o projeto da fase de lançamento.

Tesla já realizava testes com outros veículos

Antes de colocar o Cybercab em circulação, a montadora já conduzia testes de transporte autônomo utilizando SUVs Model Y em Austin. Em algumas operações, esses veículos também contavam com supervisão humana.

Além disso, protótipos do Cybercab equipados com volante e pedais foram flagrados circulando em diferentes cidades americanas, indicando etapas anteriores do desenvolvimento.

Outro detalhe que chamou atenção recentemente foi o grande número de veículos da Tesla estacionados em pátios nos Estados Unidos.

A movimentação alimentou especulações sobre a preparação de uma futura frota de robotáxis em larga escala, embora a empresa ainda não tenha divulgado uma data para o início da operação comercial.

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