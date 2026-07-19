Toyota amplia desconto do Corolla Cross e reduz preço do modelo

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A Toyota atualizou os descontos das vendas do Corolla Cross para o público PcD em julho deste ano. A empresa passou a oferecer um benefício adicional nas vendas diretas e concede agora um bônus de 10% sobre o preço do SUV.

Assim, a versão do Corolla Cross XRE fica mais acessível e amplia as vantagens para pessoas com deficiência. O modelo é o único SUV médio disponível para essa modalidade.

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Sobre o Corolla Cross XRE

Uma das versões mais populares do SUV médio da Toyota é equipada com motor 2.0 flex aspirado e injeção direta. O conjunto entrega até 175 cavalos de potência com etanol e 169 cv com gasolina, além de torque máximo de 21,3 kgfm com ambos os combustíveis.

O carro ainda oferece painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas, central multimídia de 9 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, carregador de celular por indução, câmera de ré e sensor crepuscular. Além de ar-condicionado digital automático, direção elétrica e trio elétrico.

Para a segurança do motorista, o modelo reúne sete airbags, freios ABS, piloto automático adaptativo, frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa com correção ativa e farol alto automático.

O modelo também inclui bancos revestidos em couro, rodas de liga leve de 18 polegadas, sistema de chave presencial com partida por botão e faróis em LED.

Quanto custa um Corolla Cross XRE?

Com a isenção do IPI e 10% de desconto nas vendas diretas, o comprador garante uma redução de R$ 28.905,57.

Modalidade PcD - preço público (R$ 196.020,00)