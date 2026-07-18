Conheça os 10 carros mais confortáveis para mulheres

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Embora não existam carros feitos exclusivamente para homens ou mulheres, alguns modelos acabaram conquistando um perfil predominante de compradores ao longo dos anos. Seja pelo tamanho, facilidade para dirigir, economia, conforto ou design, diversos veículos passaram a ser associados ao público feminino e se tornaram presença frequente nas ruas.

Essa percepção surgiu de forma natural, baseada no comportamento do mercado e na preferência de muitas consumidoras. Entre compactos tradicionais e SUVs que lideram as vendas no Brasil, confira 10 modelos que ganharam fama de "carro de mulher".

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1. Honda Fit



O Honda Fit é um dos modelos que mais conquistaram as motoristas brasileiras. O hatch, conhecido pelo excelente aproveitamento de espaço interno e pela confiabilidade mecânica, continua sendo bastante procurado mesmo após sair de linha no país.

No mercado de usados, os preços variam entre cerca de R$ 45 mil e R$ 110 mil, dependendo do ano, da versão e do estado de conservação.

Honda Fit - Foto: Divulgação

2. Ford Ka



Outro compacto que marcou gerações foi o Ford Ka. Desde sua primeira versão, o modelo ganhou fama entre o público feminino graças ao tamanho reduzido, facilidade para estacionar e baixo custo de manutenção.



Hoje, no mercado de seminovos, os valores costumam variar entre R$ 26 mil e R$ 70 mil, conforme o ano de fabricação.

Ford Ka - Foto: Divulgação

3. Hyundai Creta



Entre os SUVs, o Hyundai Creta figura entre os modelos mais populares. O utilitário esportivo reúne espaço interno, posição elevada ao volante e conforto, características bastante valorizadas pelas consumidoras.

As versões zero-quilômetro custam entre R$ 131.990 e R$ 196.990, enquanto os seminovos são encontrados na faixa de R$ 80 mil a R$ 120 mil.

Hyundai Creta - Foto: Divulgação

4. Volkswagen T-Cross

O T-Cross também aparece entre os SUVs que conquistaram espaço entre as mulheres. Além do bom desempenho, o modelo se destaca pelos itens de segurança e pelo amplo espaço interno.

Atualmente, o SUV tem preços entre R$ 119.990 e R$ 193.490, dependendo da configuração.

Volkswagen T-Cross - Foto: Divulgação

5. Fiat 500



Com design marcante e estilo retrô, o Fiat 500 virou um verdadeiro ícone entre o público feminino. Atualmente vendido apenas na versão elétrica (500e), o modelo continua chamando atenção pelo visual.

Os exemplares usados custam entre R$ 38 mil e R$ 75 mil, enquanto o modelo elétrico novo gira em torno de R$ 214 mil.

Foto: Divulgação

6. Citroën C3



Conhecido por muitos como "Joaninha", o Citroën C3 também construiu uma forte identificação com as motoristas brasileiras. O hatch aposta em dirigibilidade leve, economia e preço competitivo.

Na linha atual, os preços começam em R$ 76.990 e chegam a aproximadamente R$ 109.590.

Citroën C3 - Foto: Divulgação

7. Hyundai HB20



O HB20 também ganhou fama nas redes sociais por sua popularidade entre mulheres, especialmente entre estudantes e profissionais da área da saúde. Além da brincadeira, o modelo conquistou espaço pelo bom custo-benefício e economia.

Os preços da linha 0 km variam entre R$ 96.140 e R$ 123.590.

Hyundai HB20 - Foto: Divulgação

8. Jeep Renegade



Com visual robusto e posição elevada de dirigir, o Jeep Renegade é outro SUV bastante associado ao público feminino. O modelo combina conforto, segurança e boa dirigibilidade.

A versão zero-quilômetro parte de R$ 129.990, enquanto os usados custam entre R$ 65 mil e R$ 110 mil.

Jeep Renegade - Foto: Divulgação

9. Jeep Compass



Para quem busca um SUV mais sofisticado, o Compass também aparece entre os preferidos das mulheres. O modelo oferece acabamento refinado, tecnologias embarcadas e bom nível de conforto.

Os preços oficiais variam entre R$ 174.990 e R$ 279.990, embora promoções possam reduzir o valor da versão de entrada.

Jeep Compass - Foto: Divulgação

10. Nissan Kicks

Fechando a lista, o Nissan Kicks é outro SUV que conquistou muitas motoristas graças ao conforto, espaço interno e facilidade na condução.

Na linha atual, os preços começam em R$ 168.690 e chegam a R$ 187.190, conforme a versão.