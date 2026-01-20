Menu
DICAS VALIOSAS

Vício que destrói o motor: acelerar o carro ao ligar é um erro fatal

Prática comum entre motoristas pode reduzir a vida útil de componentes internos em até 40%

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

20/01/2026 - 17:20 h
Motor danificado
Motor danificado -

Embora a tecnologia automotiva tenha evoluúdo nas últimas décadas, as leis da física e da termodinâmica permanecem as mesmas. Uma das recomendações mais unânimes entre engenheiros mecânicos e fabricantes — mas frequentemente ignorada — é a de nunca acelerar o veículo imediatamente após dar a partida.

O hábito, muitas vezes herdado de gerações que lidavam com carros carburados, hoje é apontado como um dos principais vilões da durabilidade dos motores modernos com injeção eletrônica.

Confira os motivos técnicos que fundamentam esse alerta

Vácuo de lubrificação

O óleo lubrificante não fica espalhado pelo motor quando o carro está desligado. Por ação da gravidade, ele se concentra no cárter (a parte mais baixa).

Ao girar a chave, a bomba de óleo leva de 10 a 30 segundos para fazer o fluido percorrer todo o sistema e atingir o cabeçote. Acelerar nesse intervalo significa submeter peças móveis ao atrito seco ou com pressão insuficiente, o que causa um desgaste microscópico, mas cumulativo.

Temperatura

O óleo lubrificante é projetado para atuar em uma temperatura ideal (geralmente próxima aos 90°C). Quando o motor está frio, o óleo está mais viscoso (espesso), o que dificulta sua passagem por galerias extremamente estreitas.

Exigir alta rotação nesse momento força a bomba e não garante a proteção necessária para os pistões e anéis.

Dilatação

Um motor é um conjunto de diferentes materiais: o bloco pode ser de ferro fundido, enquanto os pistões são de ligas de alumínio. Esses metais se expandem em velocidades diferentes sob calor.

Ao acelera bruscamente com o motor frio, as peças ainda não atingiram a "folga de trabalho" ideal. Isso gera um estresse mecânico que pode causar ruídos permanentes (as famosas "batidas de pino") e até a quebra de componentes a longo prazo.

Fim do carburador

Nos veículos antigos, era necessário "bombear" o acelerador para ajudar na mistura de ar e combustível. Nos carros atuais, a Injeção Eletrônica faz todo o trabalho sozinha.

Ao ligar o carro, a central eletrônica (ECU) já ajusta a rotação para que o motor não morra. Tentar "ajudar" com o pé no acelerador apenas confunde os sensores e desperdiça combustível.

Motores turbo

O eixo da turbina pode girar a mais de 150.000 RPM. Se esse componente for solicitado antes que o óleo chegue para criar o "filme" de proteção, o dano pode ser imediato, resultando em um conserto que custa milhares de reais.

Recomendação

  • Ligue o veículo e aguarde o tempo de colocar o cinto e conferir os espelhos (cerca de 45 segundos).
  • Inicie o movimento de forma suave, sem trocas de marcha em altas rotações.
  • Aguarde até que o ponteiro de temperatura saia do nível mínimo para exigir mais performance do carro.

