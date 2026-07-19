Você compraria? Veja os 5 carros mais esquisitos que a Toyota já criou

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Quando pensamos na Toyota, é comum associar a marca a carros confiáveis, discretos e de visual conservador. Mas nem sempre foi assim. Ao longo de sua história, a fabricante japonesa apostou em projetos ousados — e alguns deles chamaram atenção justamente pelo design incomum e por soluções pouco convencionais.

Embora a maioria desses modelos nunca tenha sido vendida oficialmente no Brasil, eles se tornaram curiosidades entre colecionadores e fãs da indústria automotiva. Confira cinco dos carros mais inusitados já produzidos pela Toyota.

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1. Toyota Sera



O Sera foi um dos modelos mais inovadores da marca nos anos 1990. Produzido entre 1990 e 1995, o compacto ficou famoso pelas portas com abertura em estilo "asa de gaivota", recurso normalmente reservado a superesportivos.

Outro detalhe marcante era a enorme área envidraçada, que criava um efeito de cabine panorâmica. Apesar do visual futurista, o motor 1.5 aspirado entregava desempenho bastante modesto.

Toyota Sera - Foto: Divulgação | Toyota

2. Toyota Spade



Criado para facilitar a mobilidade de pessoas com deficiência e idosos, o Spade apostava em uma configuração incomum.

Enquanto o lado do motorista tinha portas convencionais, o lado do passageiro trazia uma grande porta corrediça elétrica. Em algumas versões, o banco do passageiro chegava a deslizar automaticamente para fora do veículo, facilitando o embarque.

O modelo foi vendido apenas no Japão entre 2012 e 2020.

Toyota Spade - Foto: Divulgação | Toyota

3. Toyota WiLL Vi



Poucos carros da Toyota dividiram opiniões como o WiLL Vi.

Lançado no fim da década de 1990, o hatch misturava linhas retrô inspiradas em modelos franceses com um interior bastante futurista para a época. O destaque ficava para o vidro traseiro inclinado para dentro, um desenho raro na indústria automotiva.

Apesar da proposta ousada, o visual afastou consumidores e o modelo teve vendas discretas.

Toyota WiLL Vi - Foto: Divulgação | Toyota

4. Toyota Origin



Produzido por apenas 11 meses, o Origin foi uma homenagem ao primeiro Toyota Crown, da década de 1950.

Por fora, parecia um carro clássico, com portas traseiras do tipo "suicida" e detalhes retrô. Já por baixo da carroceria escondia uma plataforma moderna e um motor seis cilindros da mesma família utilizada pelo esportivo Supra.

Ao todo, apenas 1.073 unidades foram fabricadas.

Toyota Origin - Foto: Divulgação | Toyota

5. Toyota Previa



A Previa talvez seja a minivan mais diferente já produzida pela Toyota.

Em vez do tradicional motor na dianteira, ela utilizava um conjunto instalado sob os bancos dianteiros, uma solução pouco comum até mesmo entre minivans.

O projeto ainda contava com tração traseira e chegou a receber versões equipadas com compressor mecânico. Foi o único modelo desta lista comercializado oficialmente no Brasil, durante a década de 1990.