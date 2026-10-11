Volkswagen Gol GT de 1984 é raro e custa o mesmo que um Tera novo

Lançado em abril de 1984, o Volkswagen Gol GT marcou a história dos esportivos nacionais ao combinar motor potente para a época, visual característico e acabamento diferenciado. Criado para disputar espaço com o Ford Escort XR3, o modelo se destacava pelo motor 1.8 da linha Santana, pelos bancos esportivos Recaro e pelos detalhes que reforçavam sua proposta esportiva.

Segundo informações da Autoesporte, um exemplar de 1984 está anunciado por R$ 120 mil em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. De acordo com o proprietário, o veículo passou pelas mãos de apenas três donos ao longo de mais de quatro décadas e tem cerca de 100 mil quilômetros rodados.



O carro está preservado e, conforme o atual dono, precisou apenas de manutenções preventivas nos últimos quatro anos. O valor pedido se aproxima do preço de um Volkswagen Tera TSI novo.

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Motor 1.8 e desempenho

O Gol GT foi equipado inicialmente com o motor MD-280, derivado da linha Santana e adaptado para a proposta esportiva do hatch. Movido a álcool, o conjunto entregava 99 cv a 5.400 rpm.

Com peso aproximado de 900 kg, o modelo acelerava de zero a 100 km/h em 9,7 segundos e atingia velocidade máxima de 180 km/h, conforme os dados apresentados pela Autoesporte. Na comparação com o Escort XR3 da época, equipado com motor de 81,7 cv, o Volkswagen apresentava desempenho superior.

Em 1985, o Gol GT passou a utilizar o motor AP-800 S, também conhecido como 1.8 S. A mudança trouxe ajustes no funcionamento do propulsor e foi acompanhada pela substituição do câmbio manual de quatro marchas por uma transmissão de cinco velocidades.



Foto: Webmotors

Visual esportivo e interior diferenciado

O desenho do Gol GT era marcado por spoiler dianteiro, grade pintada na cor da carroceria, rodas de 14 polegadas, faróis auxiliares e de milha, além de inscrições GT nas laterais e persianas nas colunas das portas.

O conjunto óptico e os detalhes externos ajudavam a distinguir a versão das demais configurações do Gol. O escapamento com duas saídas também fazia parte da identidade esportiva do modelo.

Na cabine, os bancos Recaro eram um dos principais diferenciais, acompanhados pelo volante esportivo e pelo painel com grafismos vermelhos. O hatch tem 3,84 metros de comprimento, 1,60 metro de largura e 2,35 metros de distância entre-eixos. O porta-malas comporta 273 litros.

Apesar do apelo esportivo, as dimensões compactas e o teto de 1,37 metro limitavam o espaço e o conforto dos passageiros no banco traseiro.

Modelo histórico da Volkswagen

O Gol GT inaugurou uma linhagem de esportivos da Volkswagen no Brasil, que depois ganhou versões como GTS e GTI. Na década de 1980, quando as importações de veículos estavam proibidas, os modelos esportivos nacionais conquistaram espaço entre consumidores interessados em desempenho e estilo.