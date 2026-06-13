Bahia Farm Show chega ao fim com recorde público e edição 2027 confirmada

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A 20ª edição da Bahia Farm Show, realizada entre os dias 8 e 13 de junho, bateu recorde de público em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Ao todo, a feira recebeu 172.328 visitantes, um crescimento de 6% em relação ao ano passado. Desse total, mais de 10 mil pessoas chegaram ao evento por meio de 265 caravanas.

O balanço foi apresentado pelo presidente da Bahia Farm Show, Moisés Schmidt, nesta sexta-feira, 13, último dia do evento, durante coletiva de imprensa. Segundo ele, a edição deste ano reuniu 554 expositores, 1,4 mil marcas representadas e 24 patrocinadores, um crescimento de 14% em relação a 2025.

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“Esse resultado mostra realmente a grandeza, a importância e o crescimento que a Bahia Farm Show teve, refletindo todo o nosso agro brasileiro”, afirmou.

Edição 2027 confirmada

Diante dos resultados, Schmidt anunciou a data da próxima edição do evento, que será realizada entre 7 e 12 de junho de 2027.

“Já reservamos a data e convidamos todos a colocarem esses dias na agenda. Foi uma escolha unânime de toda a aliança do agro, respeitando também o calendário de outras feiras parceiras”, disse.

O presidente da Bahia Farm Show, Moisés Schmidt - Foto: Carla Melo | Ag. A TARDE

Bahia Farm Show

Considerada a maior feira de tecnologia agrícola e negócios do Norte e Nordeste e uma das principais do país, a Bahia Farm Show 2026 teve como lema "Somos um só".

O evento reuniu autoridades, políticos e empresários do agronegócio do Brasil e do exterior, entre eles o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ).