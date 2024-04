Acidente deixa dois mortos na BA-263, trecho de Jacaraci | A TARDE

Duas pessoas morreram em um acidente nesta quarta-feira, 17, em um trecho conhecido como Passagem do Angico, na BA-263, em Jacaraci, cidade no sudoeste baiano.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram identificadas como Alexandro Cruz Santos, de 44 anos, e Lucas Gomes Araújo Silva, de 30. O carro que estavam tombou na pista e acabaram morrendo no local.

Não há informações sobre as causas do acidente. Os corpos de Alexandro e Lucas foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Guanambi.